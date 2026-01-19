नाशिक: पंचवटीतील प्रसिद्ध श्री काळाराम संस्थानमधील विश्वस्तपदाच्या कालावधीबाबत पेच मिटण्याची चिन्हे नाहीत. सहधर्मदाय आयुक्त कार्यालयाने पारित केलेल्या निकालाच्या अनुषंगाने संस्थानच्या अध्यक्षांनी दोनदा विश्वस्त राहिलेल्या धनंजय पुजारी यांना त्यांच्याऐवजी दुसरे नाव सुचविण्याचे आदेश दिले आहेत. दुसरीकडे संस्थानच्या घटनेत विश्वस्तांची निवड व कालावधीबाबत कोणताही उल्लेख नसून या अन्याय्य आदेशाविरोधात आपण न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे श्री. पुजारी यांनी म्हटले आहे. .काळाराम संस्थानच्या घटनेनुसार एका विश्वस्ताला केवळ दोनदा विश्वस्तपदी राहता येते, असे संस्थानचे म्हणणे आहे. त्यामुळे दोनदा विश्वस्तपद भूषविलेल्या मंदार जानोरकर यांची तिसऱ्यांदा पुन्हा निवड झाल्याने उभ्या ठाकलेल्या या पेचानंतर दुसरा कालावधी संपलेल्या धनंजय पुजारी यांनाही त्यांच्याऐवजी दुसरे नाव सुचविण्याचे सांगण्यात आल्याने नव्याने वाद निर्माण झाला आहे..पुजारीवर्गातून निवड झालेल्या धनंजय पुजारी यांचा दुसऱ्यांदा नियुक्तीचा कालावधी डिसेंबर महिन्यात संपल्याने त्यांनी संस्थानवर काम करण्यासाठी तिसऱ्यांदा संधी मिळावी, असा अर्ज केला होता. मात्र श्री. पुजारी यांनी स्वतःऐवजी दुसरे नाम सुचवावे, असा आदेश संस्थानचे अध्यक्ष व जिल्हा सत्र न्यायाधीशांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे..तशी तरतूदच नाही : पुजारीविश्वस्त व पुजारी म्हणून कार्यरत असलेल्या धनंजय पुजारी यांनी याबाबत केलेल्या खुलाशानुसार संस्थानच्या घटनेत विश्वस्तांच्या कालावधीसह निवडीबाबत असा कोणताही उल्लेख नसल्याचे म्हटले आहे. आपल्या कुटुंबात आपल्याशिवाय सक्षम प्रतिनिधी नसल्याने आम्ही कोणाचे नाव द्यायचे, असा प्रश्नही उपस्थित केला आहे. .PCMC Election Result : पिंपरी चिंचवड महापालिकेत मातब्बरांना ‘नोटा’चा फटका; विविध प्रभागांत उमेदवारांचा निसटता पराभव.हे पुजारीवर्गाला हेतुपुरस्सर त्रास देण्याचे षडयंत्र असून, याविरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे म्हटले आहे. भाविकांनी दान केलेले पैसे कोर्टकचेरीतच खर्च करण्याचा विश्वस्त मंडळाचा मानस असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. खरेतर उमेश पुजारी यांची नियुक्ती धर्मदाय आयुक्तांनी रद्द केलेली नसून केवळ त्यांचा चेंज रिपोर्ट रद्द केल्याकडे श्री. पुजारी यांनी लक्ष वेधले आहे. चेंज रिपोर्ट दाखल करण्याचा अधिकार व्यक्तीला नव्हे तर संस्थानला असून, धर्मदाय उपायुक्तांनी उमेश पुजारी यांच्या बाजूने निकाल दिल्याचे त्यांनी म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.