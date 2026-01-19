नाशिक

Nashik Kalaram Sansthan : काळाराम संस्थानमध्ये विश्‍वस्तपदाचा पेच; धनंजय पुजारी आक्रमक, न्यायालयात जाणार!

Trustee Tenure Dispute Escalates at Kalaram Sansthan Nashik : पंचवटीतील श्री काळाराम संस्थान परिसर. विश्वस्तपदाच्या कालावधीबाबत सहधर्मदाय आयुक्तांच्या आदेशानंतर संस्थानमध्ये वाद निर्माण झाला असून, न्यायालयीन लढाईची शक्यता आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: पंचवटीतील प्रसिद्ध श्री काळाराम संस्थानमधील विश्‍वस्तपदाच्या कालावधीबाबत पेच मिटण्याची चिन्हे नाहीत. सहधर्मदाय आयुक्त कार्यालयाने पारित केलेल्या निकालाच्या अनुषंगाने संस्थानच्या अध्यक्षांनी दोनदा विश्वस्त राहिलेल्या धनंजय पुजारी यांना त्यांच्याऐवजी दुसरे नाव सुचविण्याचे आदेश दिले आहेत. दुसरीकडे संस्थानच्या घटनेत विश्‍वस्तांची निवड व कालावधीबाबत कोणताही उल्लेख नसून या अन्याय्य आदेशाविरोधात आपण न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे श्री. पुजारी यांनी म्हटले आहे.

