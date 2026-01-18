नाशिक

Nashik Kalaram Sansthan : काळाराम संस्थानचा ऐतिहासिक निर्णय: दोन टर्मनंतर तिसरी संधी नाही; विश्वस्तांची मक्तेदारी संपणार?

Charity Commissioner Rules Out Third Trustee Term : नाशिकमधील ऐतिहासिक श्री काळाराम मंदिर संस्थानच्या विश्वस्त मंडळाच्या नियुक्ती प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सहधर्मादाय आयुक्तांनी दोन टर्मची मर्यादा अनिवार्य केली आहे.
Nashik Kalaram Sansthan

Nashik Kalaram Sansthan

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: पंचवटीतील श्री काळाराम संस्थानच्या घटनेनुसार कोणत्याही विश्वस्तास दोन टर्मनंतर तिसरी टर्म करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सहधर्मादाय आयुक्तांनी दिला. या निर्णयामुळे संस्थान, तसेच कपालेश्वर मंदिरासारख्या धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या देवस्थानांवरील विश्वस्त मंडळाच्या नियुक्त्यांबाबतचा वाद पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
political
administration
Court
temple
panchavati
law

Related Stories

No stories found.