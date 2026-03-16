Nashik Sri Kalaram Mandir : पंचवटीत भक्तिरसाचा महाकुंभ! श्री काळाराम मंदिरात १९ मार्चपासून वासंतिक नवरात्रोत्सव

नाशिक: ऐतिहासिक व धार्मिक महत्त्व असलेल्या पंचवटीतील श्री काळाराम मंदिर संस्थानतर्फे दर वर्षीप्रमाणे यंदाही वासंतिक नवरात्रोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. यानिमित्त गुरुवार (ता. १९) ते रविवार (ता. २९) विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल असणार आहे. याबाबतची माहिती रविवारी (ता. १५) विश्वस्त मंडळाने दिली. .महोत्सवाचे गुरुवारी (ता. १९) सायंकाळी साडेपाचला मंदिराच्या आवारात उद्घाटन होईल. जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्रीचंद जगमलानी यांच्या हस्ते महोत्सवाचे उदघाटन होईल. महोत्सवाच्या कालावधीत चैत्र शुद्ध नवमीला (ता.२६) दुपारी बाराला प्रभू श्रीरामप्रभूंचा जन्मोत्सव तर सायंकाळी श्रींचा अवतरण सोहळा होईल. महोत्सवास नाशिककरांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन संस्थानचे विश्वस्त शुभम मंत्री, ॲड. अक्षय कलंत्री, अमित कोठावदे, राघवेंद्र पुजारी, प्रतीक पुजारी आदींनी केले आहे. .गुरुवारी (ता. १९) सकाळी १० ते १२ श्रींचे अवभृतस्नान, शनिवारी (ता. २१) सकाळी ९ ते ११ श्रीविष्णू सहस्त्रनाम, रविवारी (ता. २२) सकाळी साडेसात ते नऊ सामूहिक रामरक्षा, सोमवारी (ता. २३) सकाळी साडेसात ते नऊ सामुदायिक तुलसी अर्चन, बुधवारी (ता. २५) दुपारी बारापासून महाप्रसाद, गुरुवारी (ता. २६) दुपारी बाराला श्रीराम जन्मोत्सव सोहळा, शनिवारी (ता. २८) सकाळी साडेआठला श्रीराम याग, रविवारी (ता. २९) दुपारी चारला श्रीराम, गरुड रथयात्रा, सोमवारी (ता. ३०) सकाळी सात ते आठ यादरम्यान मंत्रजागर..सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेलमहोत्सवात रोज रात्री आठ ते दहा यादरम्यान विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम होतील. गुरुवारी (ता. १९) सामुदायिक कथक नृत्य, शुक्रवारी (ता. २०) भजनसंध्या, शनिवारी (ता. २१) लोकरामायण, रविवारी (ता. २२) सायंकाळी सहा ते सात शिवकालीन युद्धकला, सायंकाळी सव्वासातला रामतीर्थ सेवा समितीद्वारे गोदाआरती, त्यानंतर अमोल पाळेकर 'नवे सूर नव्या आशा', सोमवारी (ता. २३) धनश्री देशपांडे यांचे भक्तिरंग, मंगळवारी (ता. २४) डॉ. अमित लांडगे यांची अभंगवाणी, बुधवारी (ता. २५) बाबाज थिएटर्सचे सागर कुलकर्णी नाट्य-भाव-भक्ती, शुक्रवारी (ता. २७) डॉ. वृषाली देशमुख यांची भक्तिसंध्या, शनिवारी (ता. २८) कथक नृत्य व संगीतमय हनुमान चालिसा व श्रीराम भजन..विविध विषयांवर व्याख्यानेनवरात्रोत्सवाच्या काळात रोज सायंकाळी पाच ते सात यावेळेत व्याख्याने होतील. यात शुक्रवारी (ता. २०) प्रकाश कुलकर्णी 'रामराज्य आदर्श शासन' या विषयावर, शनिवारी (ता. २१) सतीश चुरी 'श्रीराम व दंडकारण्य दिव्य' रविवारी (ता. २२) प्रा. उदय पाटकर 'रामायणातील कुटुंबव्यवस्था व आजचा समाज', सोमवारी (ता. २३) जितेंद्र तरटे 'संतरचनेतील राम', मंगळवारी (ता. २४) पौर्णिमा ग्रुपचे सुदराकांड व शनिवारी (ता. २८) युक्ता पिंगळे 'संताची क्रोधरूपी साधना' याविषयावर मार्गदर्शन करतील.