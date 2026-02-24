Farmers Protest : कळवणमध्ये बळीराजा आक्रमक! मका-कांदा अनुदानासाठी प्रशासकीय इमारतीसमोर शेतकऱ्यांचा ठिय्या

कळवण: अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करूनही नुकसानभरपाई मिळालेली नाही, तसेच मका व कांदा पिकांना हमीभावासह प्रतिक्विंटल १००० रुपयांचे अनुदान द्यावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी कळवण तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीच्या पायऱ्यांवर सोमवारी (ता.२३) ठिय्या आंदोलन केले. आंदोलनाद्वारे शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले..कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष विलास रौंदळ, शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष बाळासाहेब शेवाळे यांच्यासह कुबेर जाधव, संदीप शिंदे, काशिनाथ गुंजाळ, योगेश पगार, शशी हिरे, रामा पाटील, भरत शिंदे, बापू वाघ, रामकृष्ण जाधव, भास्कर भालेराव, बबन वाघ, अनिल रौंदळ, प्रल्हाद शिंदे आदींसह अनेक शेतकरी आंदोलनात सहभागी झाले होते..हमीभाव जाहीर; प्रत्यक्ष खरेदी अल्पशासनाने मक्यासाठी २४०० रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव जाहीर केला असला, तरी प्रत्यक्षात व्यापाऱ्यांकडून केवळ १३०० ते १४०० रुपये दराने खरेदी होत आहे. त्यामुळे प्रति क्विंटल सुमारे १००० रुपयांचा तोटा शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. शासनाने सर्व मका २४०० रुपयांनी खरेदी करावा किंवा बाजारभावाने विक्री झालेल्या मक्यास प्रति क्विंटल १००० रुपयांचे अनुदान द्यावे, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली. .उन्हाळी कांद्याचे दरही ८०० ते १००० रुपयांपर्यंत घसरले असून उत्पादन खर्चही निघत नसल्याची खंत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. कांद्याला किमान ३००० रुपये हमीभाव जाहीर करावा व कमी दराने विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना १००० रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली..Warje Traffic: कोंडीतून परीक्षा केंद्राकडे जीवघेणी वाटचाल; विद्यार्थ्यांसह नागरिकांची गैरसोय, पालिका, वाहतूक पोलिसांचे दुर्लक्ष.शेतकरी मेटाकुटीलाअवकाळी पावसाचा फटका आणि बाजारातील पडलेले दर यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत सापडला आहे. ‘जगाचा पोशिंदा आज अक्षरशः मरणाच्या दारात उभा आहे,’अशी भावना आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली. कर्जमाफीसह नियमित व थकीत शेतकऱ्यांना समान न्याय देण्याची मागणीही करण्यात आली..अवकाळी नुकसानभरपाईचा प्रश्न प्रलंबितअवकाळी पावसामुळे कांदा रोपे व मका पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. पंचनामे पूर्ण होऊनही अद्याप नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. तातडीने भरपाई देऊन शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली. सहाय्यक जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, सहाय्यक निबंधक, बाजार समिती व पोलिस प्रशासनाला निवेदन सादर करण्यात आले असून, तीन दिवसांत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास जाहीर उपोषण छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.