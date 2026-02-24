नाशिक

Farmers Protest : कळवणमध्ये बळीराजा आक्रमक! मका-कांदा अनुदानासाठी प्रशासकीय इमारतीसमोर शेतकऱ्यांचा ठिय्या

Farmers Stage Sit-In at Administrative Building : नुकसानीचे पंचनामे करूनही नुकसानभरपाई मिळालेली नाही, तसेच मका व कांदा पिकांना हमीभावासह प्रतिक्विंटल १००० रुपयांचे अनुदान द्यावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी कळवण तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीच्या पायऱ्यांवर सोमवारी ठिय्या आंदोलन केले.
सकाळ वृत्तसेवा
कळवण: अवकाळी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करूनही नुकसानभरपाई मिळालेली नाही, तसेच मका व कांदा पिकांना हमीभावासह प्रतिक्विंटल १००० रुपयांचे अनुदान द्यावे, या प्रमुख मागण्यांसाठी कळवण तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीच्या पायऱ्यांवर सोमवारी (ता.२३) ठिय्या आंदोलन केले. आंदोलनाद्वारे शासन व प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यात आले.

