लॉन टेनिसमध्ये कमलाबाईचे यश

धुळे टुडे २ साठी अँकर...
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धुळे : जिल्हा व मनपास्तरीय शालेय लॉन टेनिस स्पर्धेत विजेतेपद पटकाविणाऱ्या कमलाबाई शाळेच्या संघांसोबत संस्थेचे पदाधिकारी, शिक्षिका-शिक्षक.
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लॉन टेनिसमध्ये कमलाबाई शाळेचे वर्चस्व
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१४, १७ व १९ वर्षांखालील तिन्ही गटांत विजेतेपदावर मोहोर
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे, ता. ६ : जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय आणि जिल्हा लॉन टेनिस असोसिएशनच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्हा क्रीडा संकुलाच्या मैदानावर आयोजित जिल्हा व मनपास्तरीय शालेय लॉन टेनिस स्पर्धेत शहरातील कमलाबाई शंकरलाल कन्या शाळेच्या खेळाडूंनी उत्कृष्ट खेळाच्या जोरावर निर्विवाद वर्चस्व प्रस्थापित केले. १४, १७ आणि १९ वर्षांखालील मुलींच्या तिन्ही वयोगटांत विजेतेपद पटकावत शाळेने दिमाखदार कामगिरीची नोंद केली.
स्पर्धेत कमलाबाई कन्या शाळेच्या खेळाडूंनी अचूक सर्व्हिस, वेगवान फटके, उत्कृष्ट कोर्ट कव्हरेज आणि प्रभावी खेळाचे प्रदर्शन करत प्रतिस्पर्ध्यांवर मात केली. तिन्ही वयोगटांत मिळविलेल्या या यशामुळे शाळेच्या क्रीडा क्षेत्रातील सातत्यपूर्ण कामगिरीवर पुन्हा एकदा शिक्कामोर्तब झाले. १४ वर्षाखालील गटात चैताली फुलदेवरे, आरोही रामराजे, दुर्वा लाडे आणि प्राप्ती अहिरे यांनी विजेतेपद मिळविले. १७ वर्षाखालील गटात दिव्या सरोदे, राजेश्वरी जगताप, जयश्री धुर्वे, क्षितीजा लाडे आणि कीर्ती पाटील यांनी उत्कृष्ट खेळ करत बाजी मारली. तर १९ वर्षाखालील गटात नेहा दुसे, पल्लवी मराठे, वर्षा गोपाळ, लावण्या कंड्रे आणि देवयानी मराठे यांनी विजेतेपदावर आपले नाव कोरले. खेळाडूंना क्रीडा शिक्षिका मनीषा पवार, सुनंदा मोरे व महेंद्र गावडे यांचे मार्गदर्शन लाभले. या उल्लेखनीय यशाबद्दल स्त्री शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष के. यू. नाबरिया, सचिव शिल्पा म्हसकर, शाळेच्या प्राचार्या छाया नाईक, उपमुख्याध्यापिका वंदना खैरनार, पर्यवेक्षिका अरुणा सोनवणे आणि मनिषा पवार, अरूंधती ब्रम्हे यांनी विजेत्या खेळाडूंचे कौतुक केले.
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