नाशिक

Prakash Londeh :'भूयार' सापडलेल्या परिसरात महापालिकेची कारवाई; लोंढे कुटुंबाच्या अडचणीत वाढ

Municipal Demolition at Kambalevadi and ITI Signal, Nashik : नाशिक महापालिकेच्या पथकाने कांबळेवाडी परिसरात खंडणी आणि गोळीबार प्रकरणातील संशयित प्रकाश, दीपक आणि फरारी भूषण लोंढे यांच्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई केली.
Prakash Londeh

Prakash Londeh

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: खंडणी आणि गोळीबार प्रकरणातील संशयित प्रकाश लोंढे, दीपक लोंढे तसेच फरारी संशयित भूषण लोंढे यांच्या कांबळेवाडीतील अनधिकृत बांधकामावर अखेर नाशिक महापालिकेने हातोडा चालविला आहे. बुधवारी सायंकाळी सुरू झालेली ही कारवाई रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती. त्यामुळे लोंढे परिवाराच्या अडचणींमध्ये आणखी भर पडली आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
police
maharashtra
family
Municipal Corporation
Traffic
Demolition
Unauthorized

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com