Prakash Londeh :'भूयार' सापडलेल्या परिसरात महापालिकेची कारवाई; लोंढे कुटुंबाच्या अडचणीत वाढ

नाशिक: खंडणी आणि गोळीबार प्रकरणातील संशयित प्रकाश लोंढे, दीपक लोंढे तसेच फरारी संशयित भूषण लोंढे यांच्या कांबळेवाडीतील अनधिकृत बांधकामावर अखेर नाशिक महापालिकेने हातोडा चालविला आहे. बुधवारी सायंकाळी सुरू झालेली ही कारवाई रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती. त्यामुळे लोंढे परिवाराच्या अडचणींमध्ये आणखी भर पडली आहे..नाईस संकुलातील महापालिकेच्या पथकात ५० कर्मचारी, तीन जेसीबी आणि पाच डंपर तैनात करण्यात आले होते. पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. कारवाईदरम्यान परिसरात मोठी गर्दी झाली, ज्यामुळे वाहतूक कोंडी निर्माण झाली. त्या वेळी महापालिकेने छतावरील फ्लेक्स, वेल्डिंग स्ट्रक्चर, तसेच लोंढे याने उभारलेली अनधिकृत कमान काढून टाकली..सातपूर विभागीय कार्यालयाच्या वतीनेही एमआयडीसी परिसरातील टपऱ्या, चायनीज गाड्या, वाढीव बांधकामे आणि दिशादर्शक फलकांवर कारवाई करण्यात आली. या अतिक्रमणविरोधी मोहिमेमुळे सातपूर परिसरातील अनेक रस्त्यांना 'मोकळा श्वास' मिळाल्याचे स्थानिक नागरिकांनी सांगितले..भुयार प्रकरणाने वाढला वादसातपूर येथील आयटीआय सिग्नलजवळील लोंढे याच्या कार्यालयाजवळ काही दिवसांपूर्वी नंदिनी नदीकाठी भुयार सापडल्याने हा परिसर आधीच चर्चेत होता. सामाजिक कार्यकर्ते रतन लथ यांच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी पाहणी करून संबंधित ठिकाण 'निळ्या पूरषेत' असल्याचे आढळले होते. त्यानंतर १० ऑक्टोबरला प्रकाश, भूषण आणि दीपक लोंढे यांना नोटीस देण्यात आली होती..आज होणार मोठी कारवाईमहापालिकेच्या नगरनियोजन विभागाने कांबळेवाडी व आयटीआय पुलाजवळील लोंढे यांचे अनधिकृत कार्यालय पाडण्याची तयारी केली आहे. गुरुवारी (ता. १६) अतिरिक्त आयुक्त स्मिता झगडे आणि अतिक्रमण विभागाच्या उपायुक्त संगीता नांदूरकर यांच्या उपस्थितीत ही कारवाई होणार आहे. या कारवाईनंतर परिसरातील इतर बेकायदा बांधकामांवरही महापालिका हातोडा चालवण्याची शक्यता आहे. स्थानिक राजकारणात या कारवाईचे पडसाद उमटणार, अशी चर्चा सातपूर परिसरात सुरू आहे..Smart Electricity Meter: मोबाईल स्मार्ट झाले, मग वीज मीटर स्मार्ट का नको? उच्च न्यायालयाचा याचिकाकर्त्याला प्रश्न.अशी झाली कारवाईठिकाणे : कांबळेवाडी व आयटीआय सिग्नल परिसरबांधकामाचा प्रकार : अनधिकृत कार्यालय, फ्लेक्स, कमान, वेल्डिंग स्ट्रक्चरयंत्रसामग्री : ३ जेसीबी, ५ डंपरमहापालिका कर्मचारी : ५०वेळ : सायंकाळी ५ ते रात्री ९परिणाम : वाहतूक कोंडी, नागरिकांची गर्दीपोलिस बंदोबस्त : मोठा फौजफाटा तैनात.