कानळदारोडवर सुसाट कारची रिक्षाला धडक

कानळदा रस्त्यावर
कारची रिक्षाला धडक
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव, ता. ३ : कार व मालवाहू रिक्षाची समोरासमोर धडक झाली. यात रिक्षाचालक इब्राहीम रहीम पिंजारी (वय ३५, रा. उस्मानिया पार्क) यांना गंभीर दुखापत होण्यासह कारमधील दोन जखमी झाले. रिक्षाचालकावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. हा अपघात मंगळवारी (ता. ३) कानळदा रस्त्यावर झाला.
मालवाहू रिक्षाचालक इब्राहीम पिंजारी कानळदा येथे साहित्य पोहोचून जळगावकडे येत होते, तर जळगाव येथून राहुल रमेश पाटील (वय ३८, रा. वाल्मीकनगर) व चालक कारने किनोदला जात होते. कानळदा रस्त्यावर दोन्ही वाहनांची समोरासमोर धडक झाली. ही धडक एवढी जोरात होती, की दोन्ही वाहने रस्त्याच्या कडेला जाऊन उलटली. रिक्षाचे चाक निखळण्यासह ती पूर्णपणे दाबली गेली. यात चालक इब्राहीम पिंजारी यांच्या डोक्याला व शरीरावर गंभीर दुखापत झाली. त्यांना शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात दाखल केले. जबर मार लागून रक्तस्त्राव झाल्याने त्यांना खासगी रुग्णालयात हलविण्यात आले. कारमधील राहुल पाटील यांच्या डोक्याला, हात व पायाला मार लागला असून, कारचालकाही दुखापत झाली. दोघांवर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात उपचार करण्यात आले.