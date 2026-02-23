Wani News : जगातील एकमेव पद्मासनस्थित दत्तमूर्ती असलेल्या करंजी देवस्थानचा आता होणार कायापालट; शासनाचा मोठा निर्णय

वणी: दिंडोरी तालुक्यातील आंबेवणी येथील आध्यात्मिक वैभव असलेल्या आणि जगातील एकमेव पद्मासनस्थित दत्तप्रभूंच्या मूर्तीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या करंजी देवस्थानला महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास विभागाकडून तीर्थक्षेत्र ‘ब’ वर्ग दर्जा मंजूर झाला आहे. या निर्णयामुळे करंजी देवस्थानाचा विकास मार्ग सुकर होणार आहे. देवस्थानात अधिक चांगल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध होणार आहेत..आंबेवणी ग्रामपंचायतीने जुलै २०२५ मध्ये देवस्थानच्या विकासासाठी एक सर्वंकष आणि तांत्रिकदृष्ट्या परिपूर्ण प्रस्ताव ग्रामविकास विभागाकडे सादर केला होता. राज्याचे अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ आणि ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी प्रस्तावाचा पाठपुरावा केला, ज्यामुळे अल्पावधीतच या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब झाले..‘ब’ वर्ग तीर्थक्षेत्राचा दर्जा मिळाल्यामुळे आता या देवस्थानच्या परिसरातील रस्त्यांचे डांबरीकरण, रुंदीकरण, भाविकांसाठी भव्य भक्तनिवास आणि स्वच्छतागृहांची सुविधा, पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन आणि पथदिव्यांची सोय, परिसराचे सौंदर्यीकरण आणि वृक्षारोपण. यांसारख्या कामांसाठी शासनाकडून निधी मिळणार आहे. यामुळे धार्मिक पर्यटनाला मोठी चालना मिळून स्थानिकांना रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होतील..शासन निर्णयाची प्रत हाती पडताच आंबेवणी ग्रामस्थांनी करंजी देवस्थान परिसरात जल्लोष केला. ‘दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा’च्या जयघोषात दत्तप्रभूंच्या चरणी शासन निर्णयाची प्रत अर्पण करण्यात आली. ग्रामस्थांनी एकमेकांना पेढे भरवून आनंद व्यक्त केला. या यशामध्ये ग्रामविकास विभाग मुंबई, जिल्हा परिषद, नाशिक ग्रामीण पोलिस, वणी पोलिस ठाणे, वन विभाग, पंचायत समिती आणि करंजी देवस्थानचे विश्वस्त यांचे योगदान असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. .कृष्णा मातेरे, शशिकांत सवंद्रे, रामदास मातेरे, संजय वडजे, आर. आर. मातेरे, भगीरथ चतुर, गोविंद गायकवाड, त्र्यंबक सवंद्रे, विक्रम वडजे, किरण सवंद्रे, पांडुरंग मातेरे, बापुराव गवळी, परशराम मातेरे, सौरभ मातेरे, प्रवीण वडजे, किरण डोखळे, लक्ष्मण वडजे, समाधान गांगुर्डे, हरी राहतेकर आदी उपस्थित होते..Mumbai Central Park: मुंबईत साकारणार देशातील पहिले ‘सेंट्रल पार्क', नागरिक-प्रशासन बैठकीत सादरीकरण .तीर्थक्षेत्राचा विकास म्हणजे केवळ मंदिर परिसराचा विकास नव्हे, तर यामुळे स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील. भक्त निवास, रस्ते आणि इतर सुविधांमुळे पर्यटकांची संख्या वाढेल, ज्याचा थेट फायदा गावातील अर्थव्यवस्थेला होईल.- कृष्णा मातेरे, ग्रामस्थ, आंबेवणीजगातील एकमेव पद्मासनस्थित दत्तमूर्ती असलेल्या या पवित्र स्थानाचा अखेर योग्य सन्मान झाला आहे. भाविकांसाठी अधिक चांगल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध होतील. भक्ती आणि विकासाचा सुवर्णसंगम यामुळे होणार आहे.- योगेश महाराज जाधव, कीर्तनकार, संगमनेर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.