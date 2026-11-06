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नशिराबाद : पीएचसीच्या भेटीदरम्यान माहिती घेताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर.
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घरकुल व जलतारा योजनांच्या कामांना गती द्या
(उपशीर्षक)
करिश्मा नायर यांचा भुसावळ दौऱ्यात आढावा; नशिराबाद पीएचसीची पाहणी
सकाळ वृत्तसेवा
भुसावळ, ता. ६ : घरकुल योजनांची अपूर्ण असलेल्या कामांना गती देऊन घरकुल लवकरात लवकर कशी पूर्ण होतील, याबाबत नियोजन करा. तसेच जलतारा उपक्रमाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर यांनी भुसावळ पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांना दिले.
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी करिश्मा नायर यांनी आज (ता.५) भुसावळ तालुक्याच्या दौऱ्यादरम्यान पंचायत समितीच्या सभागृहात ग्रामसेवक, विस्तार अधिकारी तसेच पंचायत समितीतील विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी यांची आढावा बैठक घेतली.
बैठकीत ग्रामीण भागातील घरकुल योजनांची सद्यस्थिती, प्रलंबित घरकुलांची कामे, जलतारा उपक्रमाची अंमलबजावणी तसेच इतर विकासकामांचा सविस्तर आढावा घेतला. योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून प्रलंबित कामे निर्धारित वेळेत पूर्ण करावीत. पात्र लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ वेळेत मिळेल, यासाठी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी समन्वयाने काम करावे, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
चौकट
नशिराबाद पीएचसीला भेट
त्यानंतर नायर यांनी नशिराबाद प्राथमिक आरोग्य केंद्रास भेट देऊन तेथील स्वच्छता, आरोग्य सुविधांची उपलब्धता तसेच आरोग्य विषयक विविध बाबींची पाहणी केली. आरोग्य केंद्रातील परिसर व रुग्णसेवेशी संबंधित व्यवस्थेचा आढावा घेत त्यांनी स्वच्छतेला प्राधान्य देण्यासह रुग्णांना दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना दिल्या.
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