नाशिक

Karmaveer Kakasaheb Wagh Sugar Factory : कर्मवीर काकासाहेब वाघ साखर कारखाना लवकरच सुरू, शेतकऱ्यांना मिळणार मोठा फायदा

New Tender Process for the Sugar Factory: A Fresh Start for Local Farmers : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कारखान्याचा गाळप हंगाम भाडेपट्ट्याने सुरू ठेवण्यासाठी नवीन फेरनिविदा प्रक्रिया राबविण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे.