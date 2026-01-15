Agriculture News : "भाव मिळो ना मिळो, कांदाच लावू"; मजुरांसाठी शेतकऱ्यांची पायपीट, सुगीचे दिवस आले मजुरांना

बिजोरसे: कसमादे परिसरात उन्हाळ कांद्याची मोठ्या प्रमाणात लागवड केली जाते. या वर्षी मात्र मध्यंतरी अवकाळी पावसामुळे कांद्याची रोपे खराब झाल्याने उशिरा कांद्याची लागवड केली जात आहे. ज्या शेतकऱ्यांची रोपे चांगली होती, त्यांनी लवकर लागवड केली. गेल्या वर्षी उन्हाळ कांदा लावला. .आत्तापर्यंत कांदा विकला, पण भाव काही मिळाला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेती परवडेनाशी झाली आहे. पण दुसरे पीक कोणते घ्यावे, हा प्रश्न आहे. यंदा गहू पीक शेतकऱ्यांनी घ्यायला सुरुवात केली. कांदा स्वस्त विकू, पण कांदाच पिकू अशी म्हण सध्या प्रचलित झाली आहे..भाव मिळो ना मिळो या आशेवर शेतकरी उन्हाळ कांद्याची लागवड मोठ्या प्रमाणात करतात. पिकाकडे नगदी पीक म्हणून पाहिले जाते. उन्हाळ कांदा लागवडीसाठी ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यापासून नोव्हेंबर ते साधारण १५ डिसेंबरपर्यंत केली जाते..काही वर्षापासून विहिरीचे पाणी मार्च एप्रिलपर्यंत राहते. विहिरीचे पाणी कमी होत जाते. परंतु या वर्षी पावसाळा जास्त प्रमाणात झाल्याने पावसामुळे कांद्याची रोपे खराब झाली होती तरीही शेतकरी उन्हाळ बियाणे टाकून रोपे तयार करून कांद्याचे लागवड करीत आहे. उन्हाळ कांदा पिकासाठी थंडी फार पोषक असते. .या वर्षी भरपूर पाऊस झाल्याने मार्चपर्यंत थंडी टिकून राहील, असे जाणकार शेतकरी वर्गास वाटते. अशीच थंडी एक महिना राहिली तरी कांद्याचे पीक चांगले येईल. परंतु सर्वत्र कांदालागवड सुरू असल्याने मजूर टंचाई जाणवत आहे. पूर्वी सहज मजूर उपलब्ध होत. पूर्वी बागायती शेती अल्प प्रमाणात होती. शिक्षणाचे प्रमाण कमी होते. शेतीसाठी सहज मजूर उपलब्ध होत. परंतु आता शेतीचा विकास झाल्याने पूर्वी काम करणारा मजूर शेतकरी झाल्याने आता गावात मात्र मजूर उपलब्ध होत नाही..Sangli Farmer : शेतकऱ्यांवर संक्रांत! जत तालुक्यात अवकाळी पावसाचा फटका; द्राक्ष-आंबा उत्पादक हादरले,बागांचे नुकसान.मजुरांसाठी वणवणआता सर्वत्र उन्हाळ कांदा लागवडीचा मोसम असल्याने मजूर मिळत नाहीत. तेव्हा शेतकऱ्याला मजुरांसाठी वणवण भटकावे लागत आहे. बाहेर जाऊन मजूर आणावे लागत आहेत. मुल्हेर, अलियाबाद, सुरगाणा येथील मजूर एखादा महिना येत असत. ज्या शेतकऱ्यांकडे मजूर आणण्यासाठी व परत सोडण्यासाठी वाहन आहेत, ते स्वतःच्या वाहनातून आणतात. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांकडे वाहन नाही, त्यांना रिक्षाचा आधार घ्यावा लागतो. रिक्षावाला बाहेरगावी जाऊन मजूर आणून शेतकऱ्यांच्या शेतात सोडतो. सायंकाळी पुन्हा त्यांच्या गावी सोडतो. कांदा लागवडीमुळे मजुरांना सुगीचे दिवस आले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.