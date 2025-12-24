Kasara Ghat Accident : कसारा घाटात अपघातांचे सत्र! सलग दोन अपघातांमुळे मुंबई-नाशिक महामार्ग तासाभर ठप्प

इगतपुरी शहर: राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक तीनवर असलेल्या मुंबई-नाशिक महामार्गावरील जुन्या कसारा घाटात मंगळवारी (ता. २३) एकाच दिवशी सलग दोन अपघात झाले. परिणामी, कसारा घाटात एक गाडी नादुरुस्त झाल्यामुळे मुंबईहून नाशिककडे जाणारी वाहतूक सुमारे एक तास ठप्प झाली होती. त्यामुळे वाहनचालकांसह प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागला. .मंगळवारी (ता. २३) सकाळी साडेसहाच्या सुमारास कसारा घाटाच्या वरच्या बाजूला मुंबईहून नाशिकला येणाऱ्या महामार्गावर एक टेम्पो ट्रकला शॉर्ट सर्किट होऊन अचानक आग लागली. या आगीत टेम्पो ट्रक (क्र. एमएच ११ एएल ४५१९) ने संपूर्ण पेट घेतला. घोटी केंद्रांचे महामार्ग पोलिस अधिकारी सुनील आहेर व कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी अग्निशामक दलास पाचारण केले. मात्र तोपर्यंत टेम्पोचा कोळसा झाला होता. .परिणामी या आगीच्या घटनेमुळे काही काळ नाशिककडे जाणारी वाहतूक विस्कळित झाली होती. तर दुसऱ्या घटनेत सकाळी ७ वाजेच्या सुमारास मुंबई - नाशिक वाहिनी महामार्गावरच जव्हार फाटाच्या अलीकडील वळणावर एक मालवाहू ट्रक पलटी झाला. त्यामुळे जुन्या कसारा घाटातून एकेरी वाहतूक सुरु करून अपघातग्रस्त वाहन बाजूला काढण्याची उपाययोजना सुरु असताना पलटी झालेल्या मालवाहू ट्रकच्या शेजारीच अचानक एक कंटेनर बंद पडला. कंटेनर रस्त्यात व वळणावर बंद पडल्याने कसारा घाटातून नाशिककडे जाणारी वाहतूक पूर्णतः ठप्प झाली..या घटनेची माहिती मिळताच महिंद्रा ॲण्ड महिंद्रा फायर टीम, फायर ऑफिसर हरीश चौबे, शिवानंद राय, फायरमन मनोज भडांगे, यशवंत पाटील, नवनाथ दाल भगत अक्षय, अक्षय उबाळे, पेट्रोलिंगचे रवी देहाडे, देविदास म्हसणे, रामदास शिंदे, नगरपरिषदेचे नागेश जाधव यांनी त्वरित घटनास्थळी जाऊन सल्फडच्या गोण्या असलेल्या ट्रकची आग पाण्याचा मारा करून विझवली. .तसेच जेसीबी मशिन आणून जंगलाकडे पेटत जाणाऱ्या आगीवर मातीचा भराव टाकून आटोक्यात आणण्यात आली. तर आपत्ती व्यवस्थापन टीमचे सदस्य देवा वाघ, जसविंदर सिंग, अक्षय राठोड, लक्ष्मण वाघ, कसारा पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी सुरेश गावित, महामार्ग पोलिस घोटी केंद्राचे कर्मचारी यांनी वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले. अखेर एक तासाच्या अथक मेहनतीनंतर बंद पडलेला कंटेनर व पलटी झालेला ट्रक बाजूला करून वाहतूक सुरळीत करण्यात आली..Solapur News : श्रमदाणातून उभा राहिला वनराई बंधारा; लवंगी गावात मुख्यमंत्री समृद्ध अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी!.वाहतुकीचा मार्ग मोकळाजुन्या कसारा घाटात अपघातामुळे वाहतूक कोंडी झाली असताना अनेक वाहने अडकली होती. वाहनांच्या रांगा एक किमीपर्यंत गेल्यावर महामार्ग पोलिसांनी सुरक्षा यंत्रणा उभी करून नवीन कसारा घाटातून नाशिककडे जाणारी वाहतूक वळविल्याने वाहनचालक व प्रवाशांनी समाधान व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.