Nashik News : नाशिकच्या लेकींची दिल्लीत भरारी! प्रजासत्ताक दिनी 'कर्तव्यपथा'वर घुमणार कथकचे घुंगरू

नाशिक: प्रजासत्ताक दिनी (ता. २६ जानेवारी) राजधानी दिल्लीत कर्तव्यपथावर होणाऱ्या संचलनात नाशिकच्या १२ नृत्यांगनांची निवड झाली आहे. या सर्व कीर्ती कलामंदिरच्या विद्यार्थिनी असून, दिल्लीतल्या सांस्कृतिक कार्यक्रमात त्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासमोर आपली कला सादर करतील. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातून कर्तव्यपथावर निवड होणारी कीर्ती कलामंदिर ही एकमेव संस्था आहे..या विद्यार्थिनी नुकत्याच ओझर विमानतळावरून दिल्लीला रवाना झाल्या असून, दिल्लीतील एका मैदानावर त्यांचा सराव सुरू आहे. त्याचे नृत्य दिग्दर्शन बॉलिवूड, संगीत नाटक कला अकादमी, कथक कला केंद्र अशा नामवंत संस्थांतर्फे केले जात आहे. कर्तव्यपथ भारताच्या लोकशाही मूल्यांचे, शौर्याचे आणि कर्तव्यभावनेचे प्रतीक असल्याने प्रजासत्ताक दिनी सादर होणारे प्रत्येक पाऊल देशाच्या एकतेचे, शिस्तीचे आणि सांस्कृतिक वैभव दर्शविते. .अशा राष्ट्रीय मंचावर नृत्य सादर करणे प्रत्येक कलाकारासाठी अभिमानाची बाब असते. महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व करण्याचा मान कीर्ती कलामंदिर कथक नृत्य संस्थेला मिळाला असून, ज्येष्ठ कथक नृत्यांगना रेखा नाडगौडा व आदिती नाडगौडा-पानसे यांचे मार्गदर्शन, सातत्य, साधना आणि शिस्तबद्ध प्रशिक्षणाचे हे फलित आहे..Nashik Navchetana Abhiyan : नाशिक जिल्ह्यात ९५ हजार एकल महिला; 'नवचेतना' सर्वेक्षणातून वास्तव आले समोर!.या नृत्यांगनांचा समावेशयाज्ञश्री दारव्हेकर, लावण्या मंडलिक, स्वानंदी मनभेकर, सई गडकरी, गौरी चांदवडकर, गार्गी गरुड, पायल भट, शलाका जोशी, आर्या मोरे, आनंदी नांदुस्कर, समृद्धी अहिरे, श्रावणी कराड..केंद्र सरकारच्या सांस्कृतिक खात्याकडून ही निवड केली जाते. यासाठी दिग्गज परीक्षकांकडून परीक्षण केले जाते आणि त्यात नृत्यातील बारकावे पाहून ही निवड करण्यात येते. यासाठी विविध कसोट्या पार कराव्या लागतात. या सर्व विद्यार्थिनींनी या कसोट्या पार करीत हे यश मिळविले आहे.- आदिती नाडगौडा-पानसे, कथक गुरू.