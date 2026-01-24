Agriculture News : नाशिकमध्ये 'लाल' कांद्याचा धमाका! ५० हजार हेक्टरने क्षेत्र वाढले, पण भाव पडल्याने शेतकरी चिंतेत

नाशिक: सरासरीपेक्षा यंदा जास्त पाऊस झाल्याने खरीप (लाल) कांद्याच्या क्षेत्रात तब्बल ५० हजार हेक्टरची वाढ झाल्याचे कृषी विभागाच्या आकडेवारीतून स्पष्ट होते. गेल्या वर्षी एक लाख पाच हजार हेक्टरवर लाल कांद्याची लागवड झाली. तर यंदा एक लाख ५३ हजारांवर हे क्षेत्र पोहोचले असून, अजूनही लागवड सुरू असल्याने यात वाढ होण्याची शक्यता वर्तविली जाते. .कांदा उत्पादनात नाशिक जिल्हा अग्रेसर आहे. विशेषतः उन्हाळ कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होते. त्याची निर्यातही केली जाते; परंतु निर्यातीविषयी केंद्र सरकारचे धोरण अस्थिर असल्याने त्याचा दरावर परिणाम होतो..सध्या बाजारात खरीप (लाल) कांद्याची आवक वाढली आहे. प्रतिक्विंटल एक हजार ते १२०० रुपये दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना कांद्याचे उत्पादन परवडत नाही. त्यांचा खर्च भरून निघत नसल्याने शेतकरी चिंतेत आहे. असे असले तरी कांद्याची लागवड काही थांबत नसल्याचे दिसून येते. .Mumbai Local: विकेंडला मुंबईकरांचे हाल होणार! तिन्ही लोकल मार्गांवर मेगाब्लॉक, वेळापत्रकात मोठे बदल .त्याचे प्रमुख कारण म्हणजे सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस झाला. परिणामी, कांद्याचे रोप खराब झाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी उशिरा बियाणे टाकल्याने कांद्याची लागवड उशिरा झाली. गेल्या आठवड्यात ३८ हजार ७०२ हेक्टरवर लागवड झाल्याचे दिसून येते. अजूनही काही ठिकाणी लागवड सुरू असल्यामुळे क्षेत्र वाढण्याची शक्यता वर्तविली जाते..दरातील घसरण सुरूचबांगलादेशातून कांद्याची मागणी होत असली तरी भारतीय बाजारात खरीप कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने त्याचा दरावर परिणाम झाला आहे. स्थानिक बाजार समित्यांमध्ये सध्या सरासरी एक हजार ते १२०० रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत आहे. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत कांद्याला मिळणारा भाव कमी असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी दिसून येते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.