Agriculture News : नाशिकमध्ये 'लाल' कांद्याचा धमाका! ५० हजार हेक्टरने क्षेत्र वाढले, पण भाव पडल्याने शेतकरी चिंतेत

Kharif Onion Area Expands by 50,000 Hectares in Nashik : नाशिक जिल्ह्यात जादा पावसामुळे खरीप कांद्याच्या लागवडीत मोठी वाढ झाली असून, बाजारात आवक वाढल्याने कांद्याच्या दरात घसरण झाल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: सरासरीपेक्षा यंदा जास्त पाऊस झाल्याने खरीप (लाल) कांद्याच्या क्षेत्रात तब्बल ५० हजार हेक्टरची वाढ झाल्याचे कृषी विभागाच्या आकडेवारीतून स्पष्ट होते. गेल्या वर्षी एक लाख पाच हजार हेक्टरवर लाल कांद्याची लागवड झाली. तर यंदा एक लाख ५३ हजारांवर हे क्षेत्र पोहोचले असून, अजूनही लागवड सुरू असल्याने यात वाढ होण्याची शक्यता वर्तविली जाते.

