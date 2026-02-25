Asif Shaikh challenge to Kirit Somaiya : 'हिम्मत असेल तर पुन्हा मालेगावात येऊन दाखवा'; इस्लाम पक्षाचे प्रमुख आसिफ शेख यांचे किरिट सोमय्यांना ओपन चॅलेंज

मालेगाव : भाजप नेते किरिट सोमय्या (Kirit Somaiya Malegaon Controversy) यांच्या मालेगाव दौऱ्यानंतर शहरात राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. मालेगाव हे अतिरेक्यांचे केंद्र व बांगलादेशींचे आश्रयस्थान बनल्याचा गंभीर आरोप सोमय्यांनी केल्यानंतर शहरात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. त्यांच्या वक्तव्याचा कडक शब्दांत निषेध करत, ‘हिम्मत असेल तर पुन्हा मालेगावात येऊन दाखवावे,’ असे खुले आव्हान इस्लाम पक्षाचे प्रमुख व माजी आमदार आसिफ शेख (Asif Shaikh) यांनी दिले आहे..गेल्या काही महिन्यांपासून सोमय्या सातत्याने मालेगावची बदनामी करीत असल्याचा आरोप करत शेख यांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ‘मालेगाव अतिरेक्यांचे केंद्र असल्याचे विधान हे येथील जनतेच्या भावना दुखावणारे आहे. अशा बेछूट आरोपांचा आम्ही तीव्र निषेध करतो..शहराची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही,’ असे ते म्हणाले.शहरातील विविध सामाजिक व राजकीय संघटनांनीही सोमय्यांच्या वक्तव्याविरोधात भूमिका घेतली असून, वातावरण अधिकच तापले आहे..Mumbai Railway : T20 वर्ल्ड कप बघायला आलेल्या विदेशी पर्यटकांच्या रील्समधून मुंबईतील रेल्वेंची 'थू-थू'; कचरा, अतिक्रमणाचे व्हिडिओ व्हायरल; हे स्टेशन की कचराकुंडी?.गृहमंत्र्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारावीसोमय्यांच्या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना ‘मालेगावकर विधायक संघर्ष समिती’चे प्रतिनिधी निखील पवार यांनी थेट केंद्र व राज्य नेतृत्वावर सवाल उपस्थित केले. ‘सोमय्या हे भाजपचे ज्येष्ठ नेते आहेत. जर मालेगावात काही अतिरेकी असतील, तर त्याची माहिती त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना द्यावी,’ असे त्यांनी म्हटले..Samruddhi Mahamarg Accidents : समृद्धी महामार्गावर आठ महिन्यांत 23 अपघात, 24 जण ठार; टायर तापून फुटण्याचे प्रकार, नेमकं चुकतंय कुठं?.पुढे ते म्हणाले, जर खरोखरच मालेगावात अतिरेकी आहेत, तर मग गृहमंत्रालय व पोलिस यंत्रणा काय करत आहेत? पोलिस, एटीएस, आयबी, सीआयडी, सीबीआय यांना माहिती नसताना सोमय्यांना ती कशी मिळाली? आरोप सत्य असतील, तर गृहमंत्री व मुख्यमंत्री यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा. तसेच मालेगावच्या पोलिस अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करण्यात यावी. त्यांनी सोमय्यांवर जाणीवपूर्वक शहराची प्रतिमा डागाळण्याचा आरोप करत जाहीर निषेध नोंदविला..पत्रकारांना धक्काबुक्कीभाजप नेते किरीट सोमय्या यांच्या दौऱ्यादरम्यान त्यांच्या सुरक्षा रक्षकांकडून पत्रकारांना अरेरावी व धक्काबुक्की झाल्याचा प्रकार घडला. काही पत्रकारांशी हुज्जत घालत त्यांना दूर ढकलल्याची घटना समोर आली. या प्रकाराचा स्थानिक पत्रकार संघटनांनी तीव्र निषेध व्यक्त केला असून, संबंधितांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.