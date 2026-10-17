कोलकता येथे चेंगराचेंगरीत
दहा भाविकांचा मृत्यू
कोलकता, ता. १७ : उत्तर कोलकत्यातील शारदानगर परिसरामध्ये दुर्गापूजेच्या मंडपाबाहेर झालेल्या चेंगराचेंगरीमध्ये १० जणांचा मृत्यू झाला, तर ३५ जण गंभीर जखमी झाले. ही घटना शनिवारी सायंकाळी ७.४० वाजता घडली. मुसळधार पावसामुळे मंडपाच्या बाहेर अनेक भाविकांनी आसरा घेतला होता. त्यातून गर्दी वाढत गेली आणि काही भाविक रस्त्यावर पडल्यामुळे चेंगराचेंगरी झाल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले.
चोरबागान सार्वजनिक पूजा मंडळाच्या मंडपामध्ये ही घटना घडली. कलकत्त्यामध्ये सायंकाळी विजेच्या कडकडाटांसह मुसळधार पावसाला सुरुवात झाली. या पावसामुळे भाविकांनी या मंडळाच्या मंडपाजवळ आसरा घेतला होता. मंडपातून बाहेर पडणाऱ्या जागेमध्ये गर्दी वाढत गेली. त्यात काही भाविक रस्त्यावर पडल्यामुळे चेंगराचेंगरीला सुरुवात झाल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. या घटनेची माहिती मिळताच, पोलिस आणि आपत्ती व्यवस्थापन दलाची पथके तातडीने घटनास्थळी पोहोचली आणि मदतकार्याला सुरुवात केली. चेंगराचेंगरीनंतर अनेक जण बेशुद्ध झाले. त्यातील काही जणांना मोटारसायकलवरून रुग्णालयात नेण्यात आले. त्यावेळी प्रचंड गर्दी झाली होती, असे एका प्रत्यक्षदर्शीने सांगितले. रुग्णालयात आणण्यात आलेल्या जखमींना गुदमरल्यामुळे त्रास झाल्याची लक्षणे दिसत होती, असेही सांगण्यात आले. गंभीर जखमींना कोलकता वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयामध्ये नेण्यात आले, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. घटनास्थळाच्या परिसरामध्ये अपुरी सुरक्षा व्यवस्था असल्यामुळे ही घटना घडल्याचा आरोप अनेक नागरिकांनी केला आहे.
पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी, आरोग्यमंत्री शरद्वत मुखर्जी, मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल यांनी तातडीने रुग्णालयाला भेट दिली.
पश्चिम बंगालचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी या घटनेवर शोक व्यक्त केला आहे. ‘कोलकत्यातील दुर्गापूजा मंडपामध्ये घडलेल्या घटनेमुळे दुःख झाले. या घटनेमध्ये अनेक जणांचा मृत्यू झाला. मृतांच्या कुटुंबीयांविषयी सहवेदना व्यक्त करतो, तसेच जखमींच्या प्रकृतीमध्ये लवकरात लवकर सुधारणा व्हावा, अशी प्रार्थना,’ असे त्यांनी शोकसंदेशामध्ये म्हटले आहे.
माजी मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी या घटनेबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. ‘चेंगराचेंगरीचे वृत्त ऐकून मोठा धक्का बसला आणि दुःख झाले. या घटनेमध्ये जखमी झालेल्यांच्या प्रकृतीमध्ये सुधारणा व्हावी आणि या कठीण परिस्थितीमध्ये त्यांच्या कुटुंबीयांना बळ मिळावे, अशी प्रार्थना मी दुर्गामातेकडे करते,’ असे त्यांनी म्हटले आहे.