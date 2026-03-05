Nashik Water Pipeline : पंचवटीत खासगी कंपनीचा आडमुठेपणा! मुख्य पाईपलाईन फोडली, होळीच्या सणाला नागरिकांचे हाल

पंचवटी: कोणार्कनगर परिसरात खासगी दूरध्वनी कंपनीकडून फायबरची भूमिगत केबल मोटरद्वारे टाकण्याचे काम सुरू असताना दत्तमंदिराजवळ पाणीपुरवठा करणारी २० इंची मुख्य पाइपलाइन रविवारी (ता. १) फुटली. परिणामी गणेश मार्केटच्या मागील परिसरातील नागरिकांना ऐन होळी व धूलिवंदनाच्या दिवशी पाण्याविना राहावे लागले. संतप्त नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींनी पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना घटनास्थळी बोलावून जाब विचारला..कोणार्कनगर, समर्थनगर, इच्छामणीनगर, वृंदावननगर व श्रीरामनगर भागांत अनेक दिवसांपासून कमी दाबाने पाणीपुरवठा, दिवसातून केवळ एकदाच आणि तोही अल्पकाळ पाणी मिळणे अशा समस्यांमुळे नागरिक त्रस्त होते. विशेष म्हणजे, खासगी दूरध्वनी कंपनीकडून सुरू असलेल्या भूमिगत फायबर केबल टाकण्याच्या कामाची माहिती ना मनपाला होती, ना स्थानिक लोकप्रतिनिधींना..पाणीपुरवठा करणारी मुख्य पाइपलाइन फुटल्यानंतरच हा प्रकार उघडकीस आला. ज्या भागात पाणीपुरवठा खंडित झाला, त्याच परिसरात नगरसेविका इंदूबाई खेताडे यांचे निवासस्थान आहे. नगरसेवक ॲड. नामदेव शिंदे यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून कोणार्कनगरच्या पाण्याच्या टाकीजवळ पाणीपुरवठा विभागातील अधिकारी येत असल्याने नागरिकांना आपल्या समस्या घेऊन मंगळवारी (ता. ३) सकाळी उपस्थित राहण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार सकाळपासूनच नागरिकांची मोठी गर्दी झाली..पाणीपुरवठा विभागाचे मुख्य अभियंता रवींद्र धारणकर, कार्यकारी अभियंता नरेंद्र शिंदे, उपअभियंता भरत ठाकरे, सहायक कनिष्ठ अभियंता दत्तात्रेय बागूल यांना नगरसेवक रिद्धीश निमसे, ऐश्वर्या लाड, नामदेव शिंदे व सुरेश खेताडे, जयवंत जेजुरकर, राम संधान, प्रशांत भामरे, प्रवीण पाटील तसेच महिला-पुरुष नागरिकांनी अधिकाऱ्यांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. .प्रश्नांचा मारा करून ॲड. नामदेव शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांची कोंडी केली. यापुढे अशा प्रकारांना सहन केले जाणार नाही, असा इशारा रिद्धीश निमसे व ऐश्वर्या लाड यांनी दिला. ही समस्या आठ दिवसात सोडण्याचे विश्वास अभियंता रवींद्र धारणकर यांनी लोकप्रतिनिधी व नागरिकांना दिला. दरम्यान, गुत्तेदारांची बाजू जाणून घेण्यासाठी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांच्याकडून कोणतेही उत्तर मिळाले नाही..Government Employees DA Hike: सरकारी कर्मचाऱ्यांची चांदी! महागाई भत्ता (DA) तब्बल 58% वर; महाराष्ट्राबाबत काय निर्णय? .कोणार्कनगर भागातील पाण्याच्या टाकीची क्षमता २० लक्ष लिटर असून वाढत्या लोकसंख्येमुळे ती अपुरी पडत आहे. आता ही टाकी दोनवेळा भरली जाईल, ज्यामुळे प्रश्न सुटेल. ज्यांनी पाइपलाइन फोडली आहे, त्या गुत्तेदाराविरुद्ध तत्काळ पोलिस ठाण्यात तक्रार करू. तसेच पाणीचोरी किंवा बिल्डरांनी घेतलेल्या अनधिकृत जोडणीविरुद्ध विशेष मोहीम राबवू. ज्यांच्याकडे देखभाल-दुरुस्तीचे काम दिले आहे, त्यांनी तत्काळ ॲक्शन घ्यावी यासाठी आम्ही लक्ष ठेवू.- रवींद्र धारणकर, मुख्य अभियंता, पाणीपुरवठा विभाग, महापालिका.वाढत्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर तीव्र नाराजी आहे. नागरिकांना दररोज पाण्यासाठी त्रास सहन करावा लागत असून प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे. पाणीपुरवठा तत्काळ सुरळीत करावा, येत्या उन्हाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर ठोस व दीर्घकालीन उपाययोजना आखाव्यात.- ॲड. नामदेव शिंदे, नगरसेवक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.