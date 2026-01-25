Crime News : "मी इथला भाई आहे..."; म्हणत फिरवत होता कोयता, पोलिसांनी बेथेलनगरमध्ये रचला सापळा अन्...

नाशिक: शरणपूर परिसरातील बेथेलनगर येथे धारदार कोयता फिरवून ‘मी या परिसराचा भाई’ असल्याचे ओरडून म्हणत दहशत माजविणाऱ्या सराईत गुन्हेगाराला सापळा रचून बेड्या ठोकण्यात आल्या आहेत. याप्रकरणी सरकारवाडा पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, शहर गुन्हे शाखेच्या युनिट एकच्या पथकाने ही कारवाई केली. .आदित्य नामदेव लष्करे (२२, रा. हनुमानवाडी, मखमलबाद रोड, पंचवटी) असे अटक करण्यात आलेल्या सराईत गुन्हेगाराचे नाव आहे. अंमलदार प्रशांत मरकड, मुक्तार शेख हे गस्तीवर असताना, बेथेलनगरमध्ये संशयित परिसरात कोयत्याचा धाक दाखवून दहशत निर्माण करीत असल्याची खबर मिळाली. वरिष्ठ निरीक्षक डॉ. अंचल मुदगल यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने सापळा रचला. .Nalasopara News: गळा चिरून, वरवंट्याने मारहाण, १५ वर्षीय मुलीचा आईनंच घेतला जीव, कारण काय? | Sakal News.संशयित आदित्य बेथेलनगरमध्ये धारदार कोयता फिरवून ‘मी या परिसराचा भाई’ असल्याचे ओरडून सांगत होता. तसेच दहशत पसरवित होता. या वेळी दबा धरून असलेल्या शहर गुन्हे शाखेच्या युनिट एकचे अंमलदार प्रवीण वाघमारे, प्रदीप म्हसदे, प्रशांत मरकड, विशाल काठे, विशाल देवरे, मिलिंदसिंग परदेशी, संदीप भांड, मुक्तार शेख, अनुजा येलवे, नाझीमखान पठाण यांच्या पथकाने घेराव घालत त्याला ताब्यात घेतले. त्याच्या अंगझडतीतून पाचशे रुपये व एक धारदार कोयता जप्त करण्यात आला आहे. संशयित आदित्यविरोधात सरकारवाडा पोलिसांत यापूर्वीच प्राणघातक हल्ल्याचा गुन्हा दाखल आहे. तपासकामी त्यास सरकारवाडा पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.