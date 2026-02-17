Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थासाठी नाशिक सज्ज! धार्मिक पर्यटनासोबतच गड-किल्ल्यांचा कायापालट होणार; कोट्यवधींचा निधी मंजूर

नाशिक: आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यामध्ये देश-विदेशातून येणाऱ्या भाविकांना धार्मिक तीर्थाटनासह पर्यटनस्थळांची सफर घडविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने पुढाकार घेतला आहे. जिल्ह्यातील इतिहासाची साक्ष देणाऱ्या गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनासोबत पर्यटन स्थळांच्या विकासासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे..नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्याला ३१ ऑक्टोबरला ध्वजारोहणाने प्रारंभ होत आहे. गेल्यावेळेपेक्षा यंदा आठ ते दहापट अधिक भाविक नाशिकमध्ये दाखल होतील, असा अंदाज आहे. या भाविकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने पायाभूत सोयी-सुविधांची निर्मिती करण्यात येत आहे. त्यासोबत जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळांचाही विकास साधण्यात येणार आहे, जेणेकरून पर्यटनाला चालना मिळताना या रोजगारनिर्मितीला बळ मिळेल. त्याअनुषंगाने २०२६-२७ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेत पर्यटन स्थळांच्या विकासासाठीची तरतूद करण्यात आली आहे. गौतमी-गोदावरी धरण परिसरात सहा एकरावर त्र्यंबकराजाची मूर्ती व पर्यटन स्थळ म्हणून विकासासाठी पाच कोटींची तरतूद प्रशासनाने केली आहे..जिल्ह्यातील गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून मॉडेल तयार केले जाईल. प्रत्येक गड-किल्ल्यासाठी एक कोटीची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. गड-किल्ल्यालगतच्या क्षेत्रात पर्यावरणपूरक निवासव्यवस्था, उपाहारगृहे, हस्तकला विक्री केंद्र व सांस्कृतिक उपक्रमांसाठी जागेचा विकास केला जाणार आहे. याव्यतिरिक्त प्रभू रामचंद्रांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली ठिकाणे रामकाल पथ व अमृत यात्रा मार्गाने जोडली जातील. पर्यटकांसाठी या मार्गावर डबलडेकर बस धावणार आहे. त्यामधून रोजगारनिर्मितीसह जिल्ह्यातील धार्मिक पर्यटनस्थळे जोडली जातील..Third Mumbai: ‘तिसऱ्या मुंबई’ला गती! ‘एमएमआरडीए’च्या अर्थसंकल्पात ४,००० कोटींची तरतूद.तीर्थक्षेत्र निधीतून विकासकामेभाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर आणि श्री सप्तशृंगगडावर राज्याच्या तीर्थक्षेत्र विकास निधीतून पायाभूत विकासकामे केली जात आहेत. त्र्यंबकेश्वरसाठी २७५ कोटींचा आराखडा मंजूर असून, आतापर्यंत ५० कोटी प्राप्त झाले आहेत. सप्तशृंगगडासाठी ८१ कोटी ८७ लाखांच्या निधीला मान्यता मिळाली आहे. त्यांपैकी ५६ कोटी ७५ लाख रुपये उपलब्ध झाले आहेत. दरम्यान, येवल्यात जंगल सफारीसोबत गंगापूर व नांदूरमध्यमेश्वर धरण परिसरामध्ये आयलँड टुरिझम निर्मितीसाठी प्रशासनाने पावले उचलली आहेत..अशी आहे तरतूद२४ लाख ९० हजार वनपर्यटन४३ लाख ८६ हजार पर्यटनस्थळी मूलभूत सोयी-सुविधा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.