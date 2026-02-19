Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थाचा महासंकल्प! २० हजार कोटींची विकासकामे प्रगतीपथावर; आयुक्त शेखर सिंह यांची माहिती

नाशिक: सिंहस्थ-कुंभमेळ्यातील अमृतस्नान पर्वण्या ऐन पावसाळ्यात आहेत. त्यामुळे भाविकांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य असून, त्यादृष्टीने आराखडा तयार करण्यात येत आहे. त्यामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान व प्रणालीच्या सहाय्याने पावसाचे प्रमाण, धरणांतील उपलब्ध साठा तसेच गोदावरीच्या संभाव्य पूरस्थितीत करायच्या उपाययोजनांवर काम सुरू असल्याची असल्याची माहिती कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह यांनी दिली. यंदाच्या वर्षी पावसाळा संपताच साधुग्रामच्या कामाला प्रारंभ करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले..महापालिकेच्या पंचवटी विभागीय कार्यालयातील स्मार्टसिटीच्या दालनात बुधवारी (ता. १८) आयोजित पत्रकार परिषदेप्रसंगी आयुक्त सिंह बोलत होते. ते म्हणाले, की सिंहस्थ-कुंभमेळ्याची तयारी वेगाने सुरू आहे. प्राधिकरणातर्फे पहिल्या टप्प्यात मान्यता मिळालेली मोठी विकासकामे सुरू झाली आहेत. त्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यात आता तात्पुरत्या उभारावयाच्या सोयी-सुविधांच्या अनुषंगाने तयारी करण्यात येत आहे. .पावसाळा संपुष्टात येताच साधुग्रामच्या कामाचा प्रारंभ होईल. नाशिकमध्ये साधारणत: एक हजार २५०, तर त्र्यंबकेश्वरला २२५ एकरांवर साधुग्राम उभारण्यात येणार आहे. दोन टप्प्यात साधुग्रामचे काम पूर्ण केले जाईल, अशी माहिती सिंह यांनी दिली. नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थाच्या मुख्य अमृतस्नानाच्या पर्वण्या पावसाळ्यात येत आहेत. त्याअनुषंगाने भारतीय हवामान विभाग, सी-डॅकच्या मदतीने आराखडा तयार केला जात आहे. .तसेच नाशिकमध्ये डॉपरल रडार उभारण्याची विनंती हवामान विभागाला केली आहे. त्यामुळे पावसाचा अचूक अंदाज बांधणे शक्य होईल. आराखड्यामध्ये गोदावरी नदीला उद्भवणारी पूरस्थिती विचारात घेत भाविकांना घाटावर सोडण्यासह सूक्ष्म बाबींवर अभ्यास करून त्यादृष्टीने उपाययोजना करण्यात येतील, अशी माहिती आयुक्त गेडाम यांनी दिली..वीस हजार कोटींची कामे प्रगतिपथावरकुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने अंदाजे २० हजार कोटींची कामे प्रगतिपथावर असल्याचा दावा आयुक्त शेखर सिंह यांनी केला आहे. त्यामध्ये प्राधिकरणाच्या माध्यमातून साडेदहा हजार कोटींची कामे सुरू असून, सार्वजनिक बांधकामाची दोन हजार २०० कोटींची कामे प्रगतिपथावर आहेत. केंद्र सरकारच्या रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्ग व अन्य विभागांद्वारे साडेआठ हजार कोटींची कामे हाती घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले..साधु-महंत, शेतकऱ्यांशी संवादआखाड्यांच्या कामाबाबत साधु-महंतांशी संपर्कात असून, त्यांच्या सूचनेनूसार कामे हाती घेण्यात येतील. त्यानंतरही काही नाराजी असल्यास घरातील मोठे व्यक्ती म्हणून साधु-महंतांचा तो अधिकार आहे, पण चर्चेतूनही नाराजी दूर केली जाईल, अशी पुष्टी शेखर सिंह यांनी जोडली. दरम्यान, विविध प्रकल्पांसाठी भू-संपादनाबाबत शेतकऱ्यांशी संवाद साधून जमीन घेतली जाईल. बाधितांचे नुकसान न होता शासनाचेही काम पूर्ण करण्यासाठी सुवर्णमध्य साधला जाईल, असे सिंह यांनी स्पष्ट केले..Shrigonde Accident: दुर्दैवी घटना! श्रीगोंदे चौकातील अपघातात सख्ख्या भावांचा मृत्यू; भरधाव वाहनाची दुचाकीला भीषण धडक, कामावर निघाले अन्...महत्त्वाचे मुद्देत्र्यंबक दर्शनपथ दुसऱ्या टप्प्याला लवकरच मंजुरीडिसेंबरमध्ये नाशिक-त्र्यंबक सीसीटीव्ही सुरू होणारत्र्यंबकेश्वरमध्ये पर्यटन वाढीसाठी प्रयत्नदोन महिन्यांतून साधु-महंत, अधिकाऱ्यांसमवेत पाहणी दौराद्वारका-नाशिक रोड महामार्गाच्या कामाला लवकरच मंजुरीसिंहस्थासाठी दहा हजार स्वयंसेवकांना प्रशिक्षणसिंहस्थ कामांची तीन टप्प्यांत होणार तपासणीआपत्ती आराखड्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्राधिकरणाची मदतब्रह्मगिरी, अंजनेरी, सर्वतीर्थ टाकेद, कावनईचक्रतीर्थ विकासाचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात.शहरात डीपीप्रमाणे रिंग रोडनाशिक शहराभोवती उभारण्यात येत असलेल्या रिंग रोडच्या जमीन अधिग्रहणाबाबत जिल्हा प्रशासनाची मदत घेण्यात येत आहे. काही ठिकाणी जमीन देण्यास शेतकऱ्यांची तयारी नाही ही वस्तुस्थिती असली ती चर्चेतून मार्ग काढण्यात येईल. नाशिक शहरात ‘डीपी’नुसारच मार्ग असेल. ग्रामीण भागात काही ठिकाणी रिंग रोड ओव्हरलॅपिंग होत असून, त्यावर काम सुरू असल्याचे आयुक्त सिंह यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.