Girish Mahajan : कुंभमेळा नियोजन: स्थानिक जनतेची गैरसोय टाळा, नाशिकचा नावलौकिक वाढवा! - मंत्री गिरीश महाजन यांचे यंत्रणांना निर्देश

नाशिक: नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यासंदर्भातील विकासकामे करताना स्थानिक जनतेची गैरसोय होणार नाही, याची दक्षता यंत्रणांनी घ्यावी. सिंहस्थाचे उत्कृष्ट व प्रभावी नियोजन करून नाशिकचा देशभरामध्ये नावलौकिक वाढवावा, असे निर्देश जलसंपदा तथा कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले. याप्रसंगी सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणातर्फे विविध यंत्रणांकडून सुरू असलेल्या विकासकामांचे सादरीकरण करण्यात आले. .मुंबई येथे मंत्रालयात मंगळवार (ता. २८) मंत्री महाजन यांच्या अध्यक्षतेत कुंभमेळामंत्री समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या वेळी अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे, उद्योगमंत्री उदय सामंत, पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे, पणनमंत्री जयकुमार रावल, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंह भोसले, क्रीडा व युवककल्याणमंत्री माणिकराव कोकाटे, परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्यासह ग्रामविकास विभागाचे प्रधान एकनाथ डवले, विविध विभागांचे सचिव, नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंग, महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री, एनएमआरडीएचे आयुक्त जलज शर्मा, नाशिक परीक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक दत्तात्रय कराळे, पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील आदी उपस्थित होते..मंत्री महाजन म्हणाले, नाशिकचा कुंभमेळा पावसाळ्यामध्ये होत असल्याने विशेष खबरदारी घेण्याची आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीने प्रशासनाने सर्व शक्यतांची पडताळणी करून कार्यवाही करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. तसेच २०१४ कुंभमेळ्यातील अनुभव लक्षात घेता यंदा भाविकांची संख्या अधिक असेल. राज्य शासन त्यासाठी सूक्ष्म नियोजन करत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मंत्री छगन भुजबळ यांनी कुंभमेळ्यानिमित्ताने नाशिककरांना कायमस्वरूपी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, या दृष्टिकोनातून नियोजन करावे, अशा सूचना केल्या..गोदावरी नदीमध्ये मिसळणाऱ्या सांडपाण्यावर तातडीने कार्यवाही करून नदीपासून ते वेगळे करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी प्राधान्याने कार्यवाही करावी, असे निर्देश त्यांनी केले. रामतीर्थावर होणारी गर्दी लक्षात घेता प्रशासनाकडून केल्या जाणाऱ्या नियोजनाबाबत त्यांनी समाधान व्यक्त केले. याप्रसंगी शेखर सिंग यांनी कुंभमेळा प्राधिकरणाच्या, तसेच इतर विभागांकडून करण्यात येत असलेल्या कामांचे सादरीकरण केले..मंत्री काय म्हणालेदादा भुसे : नाशिकमध्ये नव्याने रुग्णालय उभारण्याची आवश्यकता आहे. तसेच जिल्ह्यातील सप्तशृंगगड, सर्वतीर्थ टाकेद, कपिलधारा तीर्थ, कावनई, तपोवन, राम मंदिर, इगतपुरी आदी पर्यटन क्षेत्रांचा विकास करावा.माणिकराव कोकाटे : द्वारका ते नाशिक रोड उड्डाणपुलाचे काम प्रशासनाने तातडीने सुरू करावे. हे काम करताना जनतेला कोणती अडचण होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी..उदय सामंत : नाशिकमध्ये डिसेंबरमध्ये होणाऱ्या विश्व मराठी साहित्य संमेलनामध्ये कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने ब्रँडिंग करावे. नाशिक औद्योगिक परिसरात उद्योग प्रशिक्षणासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली.पंकजा मुंडे : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या नियोजन करताना ते तीन टप्प्यांवर करावे, असे सूचित केले..Jitendra Awhad: जैन बोर्डिंग भूखंड घोटाळ्याची ठाण्यात पुनरावृत्ती, जितेंद्र आव्हाड यांचा आरोप.प्रताप सरनाईक : कुंभमेळ्यानिमित्ताने शासनाने २०० नवीन बस महामंडळास उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी सूचना केली.जयकुमार रावल : नाशिक विमानतळ व अन्य ठिकाणी देश व परदेशातून येणाऱ्या अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी विशेष सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी जागानिश्चिती करण्याची सूचना केली.