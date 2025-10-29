नाशिक

Girish Mahajan : कुंभमेळा नियोजन: स्थानिक जनतेची गैरसोय टाळा, नाशिकचा नावलौकिक वाढवा! - मंत्री गिरीश महाजन यांचे यंत्रणांना निर्देश

Girish Mahajan Reviews Nashik Kumbh Mela Preparations : मंत्रालयात झालेल्या सिंहस्थ कुंभमेळा समितीच्या बैठकीत गिरीश महाजन, छगन भुजबळ, दादा भुसे, पंकजा मुंडे, उदय सामंत आदी मंत्र्यांनी नाशिकमधील विकासकामांचा आढावा घेतला.
Girish Mahajan

Girish Mahajan

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: नाशिक-त्र्यंबकेश्‍वर सिंहस्थ कुंभमेळ्यासंदर्भातील विकासकामे करताना स्थानिक जनतेची गैरसोय होणार नाही, याची दक्षता यंत्रणांनी घ्यावी. सिंहस्थाचे उत्कृष्ट व प्रभावी नियोजन करून नाशिकचा देशभरामध्ये नावलौकिक वाढवावा, असे निर्देश जलसंपदा तथा कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिले. याप्रसंगी सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणातर्फे विविध यंत्रणांकडून सुरू असलेल्या विकासकामांचे सादरीकरण करण्यात आले.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Kumbh Mela
girish mahajan
Development
Project
Godavari River
trimbakeshwar
Chhagan Bhujbal

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com