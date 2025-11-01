नाशिक

Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळा: कामांची निविदा प्रक्रिया 'सुपरफास्ट' करा; डॉ. प्रवीण गेडाम यांचे कार्यान्वयीन यंत्रणांना निर्देश

Review Meeting for Kumbh Mela 2027 Projects in Nashik : नाशिक रोड येथील विभागीय आयुक्तालयात सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी शुक्रवारी (ता. ३१) कुंभमेळ्याच्या कामांचा सविस्तर आढावा घेतला. यावेळी त्यांनी प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता प्राप्त कामांच्या निविदा प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने कार्यान्वयीन यंत्रणांनी कामांच्या प्रशासकीय आणि तांत्रिक मान्यता प्राप्त केल्या आहेत, त्यांनी निविदा प्रक्रिया जलदगतीने पार पाडावी. तसेच इतर यंत्रणांनीही ही प्रक्रिया गतीने करून कामे वेळेत मार्गी लागतील यासाठी नियोजन करावे, अशा सूचना सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिल्या.

