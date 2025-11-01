Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळा: कामांची निविदा प्रक्रिया 'सुपरफास्ट' करा; डॉ. प्रवीण गेडाम यांचे कार्यान्वयीन यंत्रणांना निर्देश

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने कार्यान्वयीन यंत्रणांनी कामांच्या प्रशासकीय आणि तांत्रिक मान्यता प्राप्त केल्या आहेत, त्यांनी निविदा प्रक्रिया जलदगतीने पार पाडावी. तसेच इतर यंत्रणांनीही ही प्रक्रिया गतीने करून कामे वेळेत मार्गी लागतील यासाठी नियोजन करावे, अशा सूचना सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिल्या..नाशिक रोड येथील विभागीय आयुक्तालयात शुक्रवारी (ता. ३१) कुंभमेळा प्राधिकरणाची आढावा बैठक पार पडली. त्याप्रसंगी डॉ. गेडाम बोलत होते. यावेळी विशेष पोलिस महानिरीक्षक दत्तात्रय कराळे, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, कुंभमेळा आयुक्त शेखर सिंह, महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार, मनपा अतिरिक्त आयुक्त करिश्मा नायर, जिल्हा पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते..कुंभमेळा प्राधिकरणाच्या बैठकीत महानगरपालिका, आरोग्य, महावितरण, पोलिस, सार्वजनिक बांधकाम, जलसंपदा या महत्त्वाच्या विभागांसह अन्य विभागांनी सुचविलेल्या कामांची माहिती घेण्यात आली. तसेच या कामांची सद्यःस्थिती, प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता, निविदा प्रसिद्ध झालेल्या कामांची माहिती, प्रत्यक्ष सुरवात झालेली कामे आदींबाबत तपशीलवार चर्चा झाली..मुख्य सूचना आणि आढावाडॉ. गेडाम यांनी बैठकीत आढावा घेत काही महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या. यात प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यता मिळालेल्या कामांच्या निविदा प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण कराव्यात. इतर यंत्रणांनीही प्रक्रिया गतीने पूर्ण करून कामे वेळेत मार्गी लागतील यासाठी नियोजन करावे. कुंभमेळ्यातील प्रत्येक कामांचे नियंत्रण प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट मॉनिटरिंग सिस्टीमद्वारे केले जाईल..Pune Graduates Constituency : पुणे पदवीधर मतदारसंघात महायुतीतच मतभेद; भाजपकडून शरद लाड उमेदवार, अधिकृत घोषणा दिल्लीतून.तसेच आढाव्यात भाविकांची वाहतूक व्यवस्था, संत-महंतांसाठीची निवासव्यवस्था, साधुग्राममधील सोयीसुविधा, विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची व्यवस्था, वाहनमुक्त क्षेत्रातील गर्दी नियोजन, अत्यावश्यक सोईसुविधांची उपलब्धता, कायदा व सुव्यवस्था यांच्या अनुषंगाने करावयाची कार्यवाही याची माहिती घेण्यात आली. यावेळी सादरीकरणाद्वारे विविध विभाग आणि यंत्रणानिहाय कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.