Praveen Gedam : विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम आणि डीआरएम अग्रवाल यांच्या उपस्थितीत सिंहस्थ रेल्वे नियोजनाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Coordination Meeting on Nashik Kumbh Mela 2027 Planning : नाशिक रोड येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम आणि भुसावळचे विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक पुनीत अग्रवाल यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ च्या रेल्वे व्यवस्थापन आणि पायाभूत सुविधांच्या नियोजनासाठी समन्वय बैठक पार पडली.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक रोड: आगामी सिंहस्थ- कुंभमेळाच्या पार्श्वभूमीवर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या समन्वय बैठकीत नाशिक रोड रेल्वेस्थानक विस्तारीकरणासह भाविक व्यवस्थापनाचा आराखडा निश्चित करण्यात आला.

