Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थात भाविकांची पायपीट थांबणार! गोदाघाटाजवळच उभारली जाणार अंतर्गत वाहनतळे

नाशिक: आगामी कुंभमेळ्यासाठी कोट्यवधी भाविक येणार असून, सिंहस्थातील पर्वणीच्या शाहीस्नानाला अत्यंत महत्त्व असते. सुरक्षितता व शहरातील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी शहराच्या सीमारेषांवरच बाह्य वाहनतळावर बाहेरील वाहने रोखली जातील. त्यामुळे भाविकांना घाटापर्यंत येण्यासाठी मोठी पायपीट करावी लागण्याची शक्यता होती. ही पायपीट टाळण्यासाठी भाविकांना स्नानासाठीच्या गोदाघाटापर्यंत सहज पोहोचता यावे, यासाठी अंतर्गत वाहनतळाचे नियोजन केले आहे. त्यामुळे भाविकांची पायपीट टळेल..कुंभमेळा दीड वर्षांवर येऊन ठेपला आहे. त्याअनुषंगाने पोलिस आयुक्तालयातर्फे भाविकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून आराखडा तयार करण्यात आलेला आहे. २०१४-१५च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात पहिल्या पर्वणीला भाविकांना १५ ते २० किलोमीटरची पायपीट करावी लागली होती. त्यावरून प्रशासनावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती. या पार्श्वभूमीवर पोलिस यंत्रणेसह जिल्हा प्रशासनाने सिंहस्थासाठी येणाऱ्या भाविकांना कमीत कमी अंतर पायी चालावे लागेल, असे नियोजन करण्यात आले. .त्यानुसार, सिंहस्थातील तीन शाही पर्वण्यांना किमान ८ कोटी भाविक येण्याची शक्यता आहे. त्या अनुषंगाने शहर पोलिस आयुक्तालयाने शहरात येणाऱ्या भाविकांची सुरक्षितता आणि वाहतुकीची कोंडी टाळण्यासाठी शहराच्या सीमारेषेवरच बाह्य वाहनतळ उभारले जाणार आहे. त्यामुळे परजिल्हा, परराज्यातील येणारी वाहने ही त्या-त्या मार्गांवरील बाह्य वाहनतळावरच रोखली जातील. .तर बाह्य वाहनतळापासून त्या-त्या मार्गांवर शहरातंर्गत वाहनतळ उभारले जाणार आहे. हे अंतर्गत वाहनतळ गोदाघाटावरील स्नानासाठीच्या घाटांपासून काही अंतरावरच असणार आहे. त्यामुळे भाविकांना कमीत कमी अंतर पायी चालत घाटापर्यंत जाता येणार असल्याची माहिती पोलिस प्रशासनाने दिली आहे..पुणे रोडने येणारे भाविकबाह्य वाहनतळापासून अंतर्गत वाहनतळापर्यत शहर बसनेप्रवास : १०.३ किमीअंतर्गत वाहनतळ : सिन्नर फाटा मार्केट यार्डअंतर्गत वाहनतळ ते स्नान घाट पायी अंतर : ६.१ किमीस्नानासाठीचा घाट : दसक.धुळ्याकडून येणारे भाविकबाह्य वाहनतळ ते अंतर्गत वाहनतळ शहर बसने प्रवास : ८.३ किमीअंतर्गत वाहनतळ : युवा फेस्टिव्हल मैदानअंतर्गत वाहनतळ ते स्नान घाट पायी अंतर : ३.४ किमीस्नानासाठीचा घाट : टाकळी संगम घाट.रेल्वेने येणाऱे भाविकरेल्वेस्थानक : देवळाली कॅम्पदेवळाली कॅम्प ते अंतर्गत वाहनतळ शहर बसने प्रवास : १२.१ किमीअंतर्गत वाहनतळ : समतानगरअंतर्गत वाहनतळ ते स्नान घाट पायी अंतर : ६७० मीटरस्नानासाठीचा घाट : टाकळी संगम घाटदिंडोरी रोडने येणारे भाविकबाह्य वाहनतळ ते अंतर्गत वाहनतळ शहर बसने.प्रवास : १०.५ किमीअंतर्गत वाहनतळ : मीनाताई ठाकरे स्टेडियम शेजारीअंतर्गत वाहनतळ ते स्नान घाटापर्यंतचे पायी अंतर : ७.९ किमीस्नानासाठीचा घाट : टाळकुटेश्वर घाट.अंतर्गत वाहनतळ ते घाटांपर्यंतचे मार्गमुंबईकडून येणारे भाविक :बाह्य वाहनतळापासून अंतर्गत वाहनतळापर्यत शहर बसने प्रवास : ११.४ किमीअंतर्गत वाहनतळ : महामार्ग बसस्थानकअंतर्गत वाहनतळ ते स्नान घाट पायी अंतर : २.९ किमीस्नानासाठीचा घाट : लक्ष्मीनारायण घाट.रेल्वेस्थानक, नाशिक रोडनाशिक रोड ते स्नानघाटापर्यंतचे पायी अंतर: ७.१ किमीस्नानासाठीचा घाट : दसक.पुण्यात होळीच्या कार्यक्रमावेळी दुर्घटना, लाइटचा गर्डर कोसळून १५ तरुण-तरुणी जखमी; चौघांवर ससूनमध्ये उपचार सुरू.गर्दीचेही विकेंद्रीकरणगोदाघाटावरील रामतीर्थापासून ठराविक अंतराने दसक घाटापर्यत भाविकांना शाही स्नान करता येणार आहे. या घाटांवर जाण्यासाठी एकाचवेळी भाविकांची गर्दी होणार नाही, याची पुरेपूर दक्षता पोलिस यंत्रणेने घेतली आहे. बाह्य रस्त्याने येणारे भाविक हे अंतर्गत वाहनतळावर उतरतील. त्यानंतर ते काही ठराविक अंतर चालत शाही स्नानासाठी घाटापर्यंत पोहोचतील. त्यामुळे शहरात येणारे भाविक वेगवेगळ्या बाह्य रस्त्यांनी दाखल होण्याने गर्दीचे विकेंद्रीकरण होणार आहे.