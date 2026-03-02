Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थासाठी नाशिक सज्ज! गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पोलिसांकडून 'एआय'चा वापर

नाशिक: आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपला असताना, प्रयागराजच्या कुंभमेळ्यात वाहतूक व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे वाहनांच्या लांबच्या लांब रांगा लागल्या. याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी शहर पोलिस आयुक्तालयाने शहराच्या सीमेबाहेरच तटबंदी उभारली आहे..यामुळे गर्दीसह वाहतूक व्यवस्थेवर नियंत्रण मिळविणे सोपे होणार असून, त्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यंत्रणाही (एआय) सज्ज करण्यात आली. तर, घाटांवर स्नानासाठी होणारी गर्दी विभागण्यासाठी नव्याने आणखी चार घाट प्रस्तावित आहेत. यामुळे येणाऱ्या भाविकांना गर्दीला सामोरे जाण्याची वेळ येणार नाही..नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे होऊ घातलेला सिंहस्थ कुंभमेळा अवघ्या सव्वा ते दीड वर्षांवर येऊन ठेपला आहे. त्या अनुषंगाने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलिस यंत्रणेकडून बारकाईने सूक्ष्म नियोजन आखण्यात आले आहे. या नियोजनाची राज्याचे पोलिस महासंचालक सदानंद दाते यांनीही पाहणी केली आहे..प्रयागराज सिंहस्थ कुंभमेळ्यात वाहतूक व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे प्रयागराजकडे जाणाऱ्या व येणाऱ्या प्रत्येक मार्गांवर वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. भाविकांची कोंडी झाली होती. याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी पोलिस यंत्रणेने शहराच्या सीमावर्ती भागातच बाह्य वाहनतळांची निर्मिती.केली आहे. तर अंतर्गत वाहनतळापर्यंत भाविकांना सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा वापर करता येणार आहे. यामुळे परजिल्हा, परराज्यातून येणाऱ्या वाहनांची गर्दी शहरात होणार नाही. तसेच, रस्त्यांवरही वाहनांची पार्किंग होऊन कोंडीची समस्या उद्भवणार नाही. बाह्य वाहनतळांवर त्याच मार्गाने येणारी वाहने पार्किंग होतील. शहरात दाखल होणाऱ्या प्रत्येक लहान-मोठ्या मार्गांवर अशा बाह्य वाहनतळांचे नियोजन करण्यात आलेले असल्याने वाहतूक कोंडीसारखी समस्या उद्भवण्याची शक्यता कमी झाली आहे..रेल्वेचे विशेष थांबेउत्तर प्रदेश, भुसावळकडून येणाऱ्या रेल्वेसाठी ओढा, कसबे-सुकणे, खेरवाडी येथे थांबा.दक्षिण भारत, मुंबईकडून येणाऱ्या रेल्वेविशेष गाड्यांना देवळाली कॅम्प येथे थांबा..विमानाने येणारे भाविकओझर, शिर्डी विमानतळावरून येणाऱ्या भाविकांसाठी युवा फेस्टिव्हल मैदान, सिन्नर फाटा येथे अंतर्गत वाहनतळावर नियोजन.भाविकांच्या विभागणीसाठी नियोजनपर्वणीवेळी गोदाघाटाकडे येणाऱ्या भाविकांची गर्दी वाहतूक नियोजनामुळे विभागली जाणार आहे. शहरात ‘बायरोड’ येणाऱ्यांना त्या रस्त्यानजीकच्या घाटावर स्नानासाठी जाता येईल; तर रेल्वेस्थानक, विमानतळाकडून येणाऱ्या भाविकांनाही स्नानासाठी जवळच्या मार्गाने गोदाघाटावर जाणे शक्य होणार आहे. नाशिकला स्नान करून त्र्यंबकेश्वरला जाण्यासाठीचेही नियोजन पोलिस यंत्रणेने केले. या सूक्ष्म नियोजनामुळे भाविकांची गर्दी विभागली जाऊन एकाच वेळी गर्दी होऊन अप्रिय घटना टाळण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे..जाण्याचा मार्गतपोवन- दिगंबर आखाडा- काट्या मारुती चौक- गणेशवाडी- रामतीर्थपरतीचा मार्गरामतीर्थ- पंचवटी कारंजा- निमाणी- आडगाव नाका- साधुग्राम.Sangli RTO : वाहनधारकांना नाही शिस्त; ‘आरटीओ’ची वसुलीवर भिस्त; गतवर्षी २५ हजार कारवाया; ५ कोटी रुपयांची दंड वसुली.एआय सीसीटीव्हीद्वारे गर्दीवर नियंत्रणसिंहस्थातील पर्वणीवेळी सुमारे आठ ते दहा कोटी भाविक येण्याची शक्यता प्रशासनाने वर्तविली आहे. त्या अनुषंगाने पोलिस यंत्रणेनेही कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी आखणी केली. भाविकांप्रमाणे, साधू-महंतांच्या सुरक्षिततेचेही नियोजन पोलिसांनी केले आहे. यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता यंत्रणेचा (एआय) वापर केला जाणार असून, प्रत्येक मार्गावर व गर्दीच्या ठिकाणी एआय बेस सीसीटीव्ही कॅमेरे असतील. यामुळे गर्दीचे नियोजन करणे सुलभ होणार आहे. तसेच, गर्दीत गुन्हेगारीशी संबंधित संशयितांनाही हेरणे शक्य होईल. एआय बेस सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमुळे ज्या ठिकाणी क्षमतेपेक्षा जास्त गर्दी झाल्यास त्याची पूर्वकल्पना पोलिस यंत्रणेला मिळेल आणि अधिकची गर्दी कमी करणे शक्य होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.