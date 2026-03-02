नाशिक

Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थासाठी नाशिक सज्ज! गर्दीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी पोलिसांकडून 'एआय'चा वापर

Traffic Lessons from Prayagraj Kumbh : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहरात वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आणि गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने बाह्य वाहनतळांची निर्मिती आणि एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे निश्चित केले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपला असताना, प्रयागराजच्या कुंभमेळ्यात वाहतूक व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे वाहनांच्या लांबच्या लांब रांगा लागल्या. याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी शहर पोलिस आयुक्तालयाने शहराच्या सीमेबाहेरच तटबंदी उभारली आहे.

