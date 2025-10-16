Nashik Kumbh Mela : उज्जैनच्या अपर मुख्य सचिवांसह शिष्टमंडळाने घेतला नाशिकमधील सिंहस्थ कामांचा आढावा

नाशिक रोड: मध्य प्रदेशातील उज्जैन येथे २०२८ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ-कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकच्या कुंभनगरीचे नियोजन प्रत्यक्ष पाहण्यासाठी मध्य प्रदेश सरकारच्या नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय दुबे यांच्या नेतृत्वाखालील चार सदस्यीय शिष्टमंडळ बुधवारी (ता. १५) नाशिक येथे आले. या पथकाने विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांची भेट घेऊन नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ-कुंभमेळ्यासाठी सुरू असलेल्या विकासकामांची सविस्तर माहिती घेतली..शिष्टमंडळात उज्जैनचे विभागीय आयुक्त आशिष सिंह, जिल्हाधिकारी रोशनकुमार सिंह आणि महापालिकेचे आयुक्त अभिलाष मिश्रा यांचा समावेश होता. विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह, नाशिक महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, तसेच अतिरिक्त आयुक्त करिश्मा नायर उपस्थित होत्या..बैठकीदरम्यान विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी कुंभमेळा आयोजनासाठी गठित मंत्री समिती व प्राधिकरणाची रचना, तसेच रस्ते, घाटांचा विस्तार, मलनिस्सारण प्रकल्प, रामकाल पथ, त्र्यंबकेश्वर उपसा सिंचन योजना, वाहनतळ, रेल्वे व विमानतळ सुविधा, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, साधुग्राम, सीसीटीव्ही आणि गर्दी नियंत्रणासाठी राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती दिली..महापालिका आयुक्त खत्री यांनी महापालिकेच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या विकासकामांचा आढावा सादर केला. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी प्रास्ताविक करून नाशिकच्या कुंभ आयोजनाचा एकूण आढावा दिला..Nashik Illegal Constructions : 'आधी आमच्या अंगावर बुलडोझर चालवा, मग घरावर!' त्र्यंबकेश्वर रस्त्यावर शेतकऱ्यांचा तीव्र आक्रोश.या वेळी उज्जैनच्या शिष्टमंडळातील अपर मुख्य सचिव संजय दुबे आणि जिल्हाधिकारी रोशनकुमार सिंह यांनीही उज्जैन येथे सुरू असलेल्या तयारीविषयी सविस्तर माहिती दिली. तसेच, नाशिकच्या अधिकाऱ्यांना उज्जैनला भेट देण्याचे आमंत्रण दिले. यानंतर पथकाने तपोवन, मलनिस्सारण प्रकल्प आणि रामकुंड परिसराला भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली. उज्जैनच्या अधिकाऱ्यांनी नाशिकच्या नियोजन आणि पायाभूत सोयींची प्रशंसा केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.