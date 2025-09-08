नाशिक

Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळ्याची कामे दीड वर्षांत पूर्ण करू; मंत्री गिरीश महाजनांचा नाशिकमध्ये दावा

Girish Mahajan Addresses Kumbh Mela Development Work Delays : नाशिक दौऱ्यावर असलेले कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना कुंभमेळ्याच्या कामांची माहिती दिली. पावसाळ्यामुळे कामांना विलंब होत असला तरी, पुढील दीड वर्षात सर्व कामे पूर्ण करण्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. तसेच, खड्डे व इतर समस्यांवरही त्यांनी भाष्य केले.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: सर्व साधू- महंतांशी बोलणे झाले आहे. कुणीही नाराज असल्‍याचे बोलले नाही. सध्या पाऊस सुरू असल्‍याने विकासकामांना अडचणी येत आहेत. पाऊस कमी होताच कामांना वेग दिला जाईल. पुढील दीड वर्षात कुंभमेळ्याची कामे पूर्ण होतील, असा दावा कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी केला.

