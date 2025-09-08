Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळ्याची कामे दीड वर्षांत पूर्ण करू; मंत्री गिरीश महाजनांचा नाशिकमध्ये दावा

नाशिक: सर्व साधू- महंतांशी बोलणे झाले आहे. कुणीही नाराज असल्याचे बोलले नाही. सध्या पाऊस सुरू असल्याने विकासकामांना अडचणी येत आहेत. पाऊस कमी होताच कामांना वेग दिला जाईल. पुढील दीड वर्षात कुंभमेळ्याची कामे पूर्ण होतील, असा दावा कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी केला..शनिवारी (ता. ७) नाशिक दौऱ्यावर असताना मंत्री महाजन यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधला. ते म्हणाले, की घाट बांधायचे असून, कुंड उभारले जातील. सर्व कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. गणरायांच्या कृपेने धरणे भरली असून, नद्यांच्या पातळीत वाढ झाली. या पार्श्वभूमीवर दुर्घटना टाळण्यासाठी प्रशासनाने सर्व काळजी घेतली आहे. .मिरवणूक मार्गातील खड्ड्यांबाबत व्यक्त होत असलेल्या नाराजीवर ते म्हणाले, की मार्गातील खड्डे बुजवावेत, अशी मागणी होती; परंतु सतत पाऊस सुरू असल्याने काम करता आले नाही. खड्ड्यांमध्ये पाण्याचे डबके साचले. गुन्ह्यातील फरारी माजी नगरसेवक उद्धव निमसे यांच्याबाबत प्रश्न विचारला असता, पोलिस आयुक्तांची भेट घेत माहिती घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..Narendra Patil: आर्थिक निकषाच्या आरक्षणाने जातिभेद संपेल : माजी आमदार नरेंद्र पाटील; ‘मराठा आरक्षणाबाबत सध्या ऐतिहासिक निर्णय' ....त्यामुळे उशीर झालागणेशोत्सव मंडळांनी नाराजी व्यक्त केल्याच्या प्रश्नी मंत्री महाजन म्हणाले, की या वेळी राज्यस्तरीय उपसमितीत सदस्य असल्याने त्या ठिकाणी होतो. सतत पाच दिवस बैठका सुरू होत्या. शुक्रवारी (ता. ५) पुण्यात होतो. रात्री रस्त्यात एक अपघात झाला असल्याने यायला उशीर झाला, असे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.