Dr. Pravin Gedam : सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी आरोग्य सेवांचे सूक्ष्म नियोजन! दर्जेदार उपचारांसाठी फिरत्या पथकांची व्यवस्था करा - डॉ. गेडाम यांचे निर्देश

नाशिक: आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात रुग्णांना दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध होण्यासाठी महापालिका, जिल्हा परिषदेचा आरोग्य विभाग आणि जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी सूक्ष्म नियोजन करावे; आवश्यक तेथे फिरत्या आणि शीघ्र प्रतिसाद देणाऱ्या आरोग्य पथकांचे नियोजन करावे, असे निर्देश विभागीय आयुक्त तथा कुंभमेळा विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिले..जिल्हाधिकारी कार्यालयात मंगळवारी (ता. ९) सिंहस्थ काळातील आरोग्य सेवांच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीप्रसंगी डॉ. गेडाम बोलत होते. या वेळी प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह, महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, अतिरिक्त आयुक्त करिश्मा नायर, पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील, आरोग्य विभागाचे सहायक संचालक डॉ. योगेश चित्ते, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. चारुदत्त शिंदे, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे, लेखा व कोषागारे विभागाचे सहसंचालक बी. डी. पाटील यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते..आयुक्त डॉ. गेडाम म्हणाले, की कुंभमेळ्यानिमित्त देश-विदेशातून येणाऱ्या भाविकांना अद्ययावत, दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करून द्यावी; त्याबरोबर रुग्णालयांचे श्रेणीवर्धन आणि अतिदक्षता कक्ष कार्यान्वित ठेवावेत, त्यासाठी आवश्यक वैद्यकीय अधिकारी आणि अन्य मनुष्यबळ गुणवत्तापूर्ण असावे; साधुग्राम, नदीघाट परिसरात दोन्ही बाजूंना वाहनतळ, रेल्वेस्थानक, बसस्थानक, आखाड्यांचे ठिकाण, पर्यटनस्थळांच्या ठिकाणी आरोग्य पथक तैनात करावे; पोलिस, आरोग्यसेवक, स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसाठी व अत्यावश्यक सेवांच्या कर्मचाऱ्यांच्या निवासाच्या ठिकाणी आरोग्यपथक, रुग्णवाहिका, आवश्यक औषधांचा पुरेसा साठा उपलब्ध करून ठेवावा; तसेच पोलिसांच्या मदतीने रुग्णालयांपर्यंतचा मार्ग निश्चित करावा आदी सूचनाही गेडाम यांनी केल्या. कुंभमेळा आयुक्त सिंह यांनी कुंभमेळा कालावधीतील आरोग्य सेवांबाबत मार्गदर्शन केले. आयुक्त खत्री यांनी महापालिकेच्या आरोग्य विभागाची, तर डॉ. शिंदे व डॉ. चित्ते यांनी जिल्हा, उपजिल्हा आणि ग्रामीण रुग्णालयाच्या माध्यमातून देण्यात येणाऱ्या आरोग्य सेवांची सविस्तर माहिती दिली..रुग्णालयांची माहिती संकलित करावी : गेडामशासकीय, निमशासकीय, खासगी रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध असलेल्या आरोग्य सेवा, उपलब्ध यंत्रसामग्री यांचीही माहिती संकलित करावी, असे निर्देश आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिले. कुंभमेळ्यात सेवेसाठी येणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची निवास व्यवस्था अद्ययावत आणि दर्जेदार राहील, याची दक्षता घ्यावी; नाशिकबरोबर त्र्यंबकेश्वर येथेही दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशाही सूचना त्यांनी केल्या..