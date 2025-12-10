नाशिक

Dr. Pravin Gedam : सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी आरोग्य सेवांचे सूक्ष्म नियोजन! दर्जेदार उपचारांसाठी फिरत्या पथकांची व्यवस्था करा - डॉ. गेडाम यांचे निर्देश

High-Level Review Meeting on Kumbh Mela Health Arrangements : नाशिक सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने आरोग्य सेवांच्या तयारीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी महापालिका, जिल्हा परिषद आणि जिल्हा शल्यचिकित्सकांना आवश्यक मनुष्यबळ व फिरत्या आरोग्य पथकांसह सूक्ष्म नियोजन करण्याचे निर्देश दिले.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यात रुग्णांना दर्जेदार आरोग्य सेवा उपलब्ध होण्यासाठी महापालिका, जिल्हा परिषदेचा आरोग्य विभाग आणि जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी सूक्ष्म नियोजन करावे; आवश्यक तेथे फिरत्या आणि शीघ्र प्रतिसाद देणाऱ्या आरोग्य पथकांचे नियोजन करावे, असे निर्देश विभागीय आयुक्त तथा कुंभमेळा विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिले.

