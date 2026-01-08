नाशिक

Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या प्रकल्पांना भूसंपादनाचे ग्रहण; शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे प्रशासन चिंतेत

Land Acquisition Delays Threaten Nashik Kumbh Mela Projects : भूसंपादनाची प्रक्रिया वेगाने राबविण्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी यांनी थेट शेतकऱ्यांशी संवाद साधावा, भूसंपादनाची कायदेशीर प्रक्रिया आणि मोबदल्याबाबत सविस्तर माहिती द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी आहेत
Nashik Kumbh Mela

Nashik Kumbh Mela

sakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Nashik Kumbh Land Issue : सिंहस्थ- कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक- त्र्यंबकेश्‍वर परिसरात राबविण्यात येणाऱ्या विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी आवश्यक भूसंपादनास स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध वाढत असून, त्यामुळे प्रकल्प रखडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर भूसंपादनाच्या संथ गतीबाबत विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Kumbh Mela
Land Acquisition
Project
trimbakeshwar
Compensation
Infrastructure

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com