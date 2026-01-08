Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या प्रकल्पांना भूसंपादनाचे ग्रहण; शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे प्रशासन चिंतेत

Nashik Kumbh Land Issue : सिंहस्थ- कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक- त्र्यंबकेश्वर परिसरात राबविण्यात येणाऱ्या विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी आवश्यक भूसंपादनास स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध वाढत असून, त्यामुळे प्रकल्प रखडण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर भूसंपादनाच्या संथ गतीबाबत विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. .भूसंपादनाची प्रक्रिया वेगाने राबविण्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी यांनी थेट शेतकऱ्यांशी संवाद साधावा, भूसंपादनाची कायदेशीर प्रक्रिया आणि मोबदल्याबाबत सविस्तर माहिती द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले आहेत..रिंगरोड, महामार्ग, घाट व साधुग्राम प्रकल्प धोक्यातनाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. त्यामध्ये नाशिक शहराभोवती रिंगरोड, नाशिक-त्र्यंबकेश्वर व घोटी-त्र्यंबक महामार्गाचे रुंदीकरण, नवीन नदीघाटांची उभारणी तसेच साधुग्राम विकास या प्रमुख प्रकल्पांचा समावेश आहे..या सर्व प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन संपादन करणे आवश्यक असून, त्या दृष्टीने सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरण व जिल्हा प्रशासनाने प्राथमिक तयारी सुरू केली आहे. मात्र, मोबदल्याबाबत असमाधान आणि प्रक्रियेबाबतच्या गैरसमजांमुळे अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांकडून विरोध होत असल्याचे चित्र आहे..आयुक्तांचा थेट हस्तक्षेपया पार्श्वभूमीवर बुधवारी (ता. ७) जिल्हाधिकारी कार्यालयात भूसंपादनाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह, महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधीक्षक अभियंता अरुंधती शर्मा यांच्यासह सर्व भूसंपादन अधिकारी उपस्थित होते..Chandrashekhar Bawankule: हर्षवर्धन सपकाळांना मानसिक उपचाराची गरज: ना. चंद्रशेखर बावनकुळे; नवनीत राणाबाबत काय म्हणाले?.बैठकीत बोलताना डॉ. गेडाम म्हणाले, सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात पायाभूत सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन आवश्यक आहे. मात्र, प्रक्रिया विलंबाने सुरू असल्याने चिंता वाढत आहे. जमीनमालकांशी थेट संवाद साधून त्यांच्या शंकांचे निरसन करणे अत्यावश्यक आहे..भूसंपादन लवकर पूर्ण करणार : प्रसादजिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी कुंभमेळ्यासाठी नवीन घाट, रस्ते आणि इतर विकासकामांसाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असल्याचे स्पष्ट केले. ही प्रक्रिया गतीने पूर्ण करून आवश्यक जमीन तातडीने ताब्यात घेतली जाईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.