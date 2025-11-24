नाशिक: आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने महावितरणकडून ३३/११ किलोवॉटचे चार उपकेंद्र उभारण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये नाशिक शहरातील तीन व त्र्यंबकेश्वरमधील एका उपकेंद्राचा समावेश आहे. या उपकेंद्रांमुळे सिंहस्थामध्ये अखंडित वीजपुरवठा उपलब्ध होईल..कुंभमेळ्याचे ध्वजारोहण वर्षावर येऊन ठेपले आहे, त्यामुळे विविध यंत्रणांकडून सिंहस्थाशी संबंधित विकासकामांना गती देण्यात येत आहे. सिंहस्थ कालावधीत वीजपुरवठा सुरळीत राहावा याकरीता महावितरणने चार उपकेंद्र प्रस्तावित केले होते. त्यात नाशिक शहरातील नांदुरमानुर, भद्रकाली व गोदापार्क या ठिकाणी ३३/११ किलोवॉटचे केंद्र उभे राहणार आहे. तळवाडे (ता. त्र्यंबकेश्वर) येथेही एक केंद्र प्रस्तावित आहे. सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाने या चारही केंद्रांना मान्यता देताना त्याकरिता ७३ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे..महावितरणतर्फे पहिल्या टप्यात उपकेंद्रांसाठी जागेची निश्चिती करताना पुढील टप्यांत या प्रकल्पांसाठी निविदा प्रक्रिया व अन्य तांत्रिक बाबींच्या पूर्ततेवर भर दिला जात आहे. लवकरच या सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्ष केंद्रांच्या उभारणीच्या कामाला प्रारंभ होईल. या नविन उपकेंद्रांमुळे कुंभमेळ्यात सुरळीत वीजपुरवठा उपलब्ध होण्यास मदत मिळणार आहे..Ichalkaranji News : पीडित मुलीच्या न्यायासाठी जमले, पण राजकारण पेटलं! दोन माजी नगरसेवकांत श्रेयवादावरून झालेल्या हाणामारीने शहापूर तापला.उपकेंद्रांसाठी महत्त्वाचेगोदा पार्क केंद्रासाठी जागा उपलब्धतेची प्रतीक्षाअन्य तिन्ही उपकेंद्रांकरिता जागेची निश्चितीगोदा पार्क, नांदूर मानूर केंद्रातून साधुग्रामला वीजपुरवठाचारही उपकेंद्रांसाठी ७६.५० कोटींचा निधी मंजूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.