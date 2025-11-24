नाशिक

Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी महावितरण सज्ज! नाशिकमध्ये ३ तर त्र्यंबकेश्‍वरमध्ये १ असे ४ नवीन उपकेंद्र उभारणार

MSEDCL Steps Up for Upcoming Kumbh Mela : नाशिक येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने महावितरणकडून शहरात व त्र्यंबकेश्‍वरमध्ये ३३/११ किलोवॉटचे चार नवीन उपकेंद्र उभारण्याचे काम सुरू आहे. या केंद्रांमुळे कुंभमेळ्याच्या काळात भाविकांना अखंडित वीजपुरवठा उपलब्ध होईल.
Nashik Kumbh Mela

Nashik Kumbh Mela

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने महावितरणकडून ३३/११ किलोवॉटचे चार उपकेंद्र उभारण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये नाशिक शहरातील तीन व त्र्यंबकेश्‍वरमधील एका उपकेंद्राचा समावेश आहे. या उपकेंद्रांमुळे सिंहस्थामध्ये अखंडित वीजपुरवठा उपलब्ध होईल.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Kumbh Mela
Power
Power Supply
Project
MSEDCL
trimbakeshwar
network

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com