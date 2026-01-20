नाशिक

Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळ्याचा विकास की आस्थेशी खेळ? पंचवटीत मंदिरांच्या विस्थापनाचा प्रश्न ऐरणीवर!

Kumbh Mela Development Works in Panchavati : जुनी मंदिरे काढून नवी बांधून मिळणार असली तरीही मूर्ती मात्र तिच राहणार आहे आणि हे काम होईपर्यंत मूर्ती ठेवायच्या कोठे असा मोठा प्रश्‍न प्रशासनापुढे पर्यायाने मंदिरांशी संबंधित सर्वांपुढेच पडला आहे.
sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: एव्हाना कुंभमेळ्याची कामे अत्यंत जोरात सुरू झाली आहेत. मुख्य म्हणजे पंचवटी परिसरात तर युद्धपातळीवर कामे सुरू असून रोजच पाडकाम होत आहे. या सर्व कामांमध्ये अनेक मंदिरेही असून, देवालयातील मूर्तीच्या विस्थापनाचा नाजूक विषय पुढे येत आहे. जुनी मंदिरे काढून नवी बांधून मिळणार असली तरीही मूर्ती मात्र तिच राहणार आहे आणि हे काम होईपर्यंत मूर्ती ठेवायच्या कोठे असा मोठा प्रश्‍न प्रशासनापुढे पर्यायाने मंदिरांशी संबंधित सर्वांपुढेच पडला आहे.

