Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळ्याचा विकास की आस्थेशी खेळ? पंचवटीत मंदिरांच्या विस्थापनाचा प्रश्न ऐरणीवर!

नाशिक: एव्हाना कुंभमेळ्याची कामे अत्यंत जोरात सुरू झाली आहेत. मुख्य म्हणजे पंचवटी परिसरात तर युद्धपातळीवर कामे सुरू असून रोजच पाडकाम होत आहे. या सर्व कामांमध्ये अनेक मंदिरेही असून, देवालयातील मूर्तीच्या विस्थापनाचा नाजूक विषय पुढे येत आहे. जुनी मंदिरे काढून नवी बांधून मिळणार असली तरीही मूर्ती मात्र तिच राहणार आहे आणि हे काम होईपर्यंत मूर्ती ठेवायच्या कोठे असा मोठा प्रश्न प्रशासनापुढे पर्यायाने मंदिरांशी संबंधित सर्वांपुढेच पडला आहे..सध्या श्रीकाळाराम मंदिराबाहेरील छोटी मंदिरे काढण्याचे काम सुरू आहे. कामावरील मजूर, कॉन्ट्रॅक्टर सिमेंटची गोणी उचलल्यासारखे देवाच्या मूर्ती उचलून बाजूला ठेवत होते असे प्रत्यक्षदर्शीने सांगितले. येथे काम करत असताना मंदिरातील मूर्तींची विशेषत्वाने काळजी घेण्याची गरज आहे, अशी भाविकांनी मागणी केली आहे. या भागात येणाऱ्या सहा मंदिरांच्या मूर्तींचा विस्थापनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे..श्री सुंदरनारायण मंदिराचे काम गेल्या आठ वर्षांपासून सुरू आहे. साधारणतः मे-जून २०१८ पासून हे काम सुरू झाले तेव्हापासून येथील मूर्ती इतरत्र ठेवून देण्यात आल्या आहेत. त्यांची पूजा अर्चा सुरू असली तरीही शेवटी देव हा देवालयातच असावा लागतो. प्रारंभी अनेक भक्त भाविकांनी या प्रश्नी आवाज उठवला होता. मात्र त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. एकदा गाभाऱ्यातून मूर्ती उचलल्यानंतर पुन्हा सर्व विधी, प्राणप्रतिष्ठा असा तो भाग आहे. .त्यामुळे आता कुंभमेळ्याचे काम आणखी जोरात सुरू होणार आहे. पंचवटी परिसरातील सर्वच मंदिरे हा भाविक भक्तांच्या श्रद्धेचा विषय आहे. त्याला तडा जाऊ देऊ नये, अशी मागणी भक्तांतर्फे करण्यात आली आहे. मूर्ती काही दिवसांसाठी विस्थापित होत असल्या तरीही त्यांची देखभाल व्यवस्थित करावी आणि भक्तांना दर्शनासाठी त्या सोयिस्कर असाव्यात अशीही मागणी करण्यात आली आहे..यापूर्वीही मंदिर, मूर्तींचे नुकसानगोदाघाटावर पंचकोटी पुरोहित संघाचे अतिप्राचीन श्री दत्त मंदिर आहे. येथील शेजारी असलेले वस्त्रांतरगृहाचे पाडकाम करण्यात आले, तेव्हा काही मलबा श्रीदत्त मंदिरावर पडला होता. या वेळी हा विषय कानावर जाताच, त्यादिवशी नाशिकला असलेले कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी मंदिरात येत नवे मंदिर बांधून देण्याची घोषणा केली आणि प्रकरण तेथेच मिटले. मंदिर नवे मिळेल; परंतु मूर्ती विस्थापनेचे काय, असा सवाल यानिमित्त भाविकांनी विचारला..Ratha Saptami 2026: यंदा रथ सप्तमी कधी आहे? जाणून घ्या तारीख, शुभ मुहूर्त आणि म्हणायचे मंत्र.कोणत्याही मंदिरात जेव्हा मूर्तीची स्थापना होते, तेव्हा सर्व शास्त्रोक्त विधी झालेले असतात. प्राणप्रतिष्ठा हा महत्त्वाचा विधी करून त्या मूर्ती विराजमान केलेल्या असतात. मात्र, मूर्ती विस्थापनामुळे त्यांना दोष निर्माण होतो आणि पुन्हा वेदोक्त, शास्त्रोक्त विधी करावे लागतात. त्यामुळे अपवादानेच मूर्ती हलवाव्यात, हे योग्य.- गणेश बुवा, वेदशास्त्रसंपन्न पुरोहित.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.