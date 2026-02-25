Nashik Road Development : नाशिकचा श्वास मोकळा होणार! ६६ किमीचा परिक्रमा मार्ग मार्गी; ५० टक्के भूसंपादन पूर्ण

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या नाशिक परिक्रमा मार्गाच्या कामांना वेग आला आहे. या मार्गासाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादनापैकी सुमारे ५० टक्के प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने रस्ते उभारणीसाठी निविदा काढण्यास शासनाने विशेष मान्यता दिली. त्यामुळे कुंभमेळ्याच्या तयारीला आता अधिक गती मिळणार आहे..कुंभमेळ्यासाठी सुमारे ६६ किलोमीटर लांबीचा परिक्रमा मार्ग उभारण्यात येणार असून, हा प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात येईल. या मार्गासाठी भूसंपादनावर अंदाजे तीन हजार ६५९.४७ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा प्राधिकरणाने त्यास मान्यता दिली आहे. तसेच, केंद्र सरकारच्या रस्ते मंत्रालयाकडून सुमारे तीन हजार ९५४ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. प्राधिकरणामार्फत संबंधित महामंडळाकडे निधी वर्ग केला जाणार आहे..सामान्यतः कोणताही मोठा प्रकल्प हाती घेताना १०० टक्के भूसंपादन पूर्ण झाल्यावरच रस्ते बांधणी किंवा इतर कामांसाठी निविदा प्रक्रिया राबविली जाते. मात्र, कुंभमेळ्याची निकड लक्षात घेऊन शासनाने ५० टक्के भूसंपादन पूर्ण झाल्यावरच निविदा प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. या विशेष निर्णयामुळे प्रत्यक्ष कामांना लवकर प्रारंभ होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. .Kolhapur ZP : कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत भाजपचा अधिकृत गट नोंदणीकृत; नव्या राजकीय समीकरणांची सुरुवात.ऑक्टोबरमध्ये ध्वजारोहणाने कुंभमेळ्याची औपचारिक सुरुवात होणार असून, त्यानंतर पर्वणी स्नानाच्या काळात लाखो भाविक नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे दाखल होतील. कुंभमेळ्याचे मुख्य क्षेत्र अरुंद असल्याने मोठ्या प्रमाणात गर्दी होण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी शहरातील दैनंदिन वाहतूक आणि भाविकांची ये-जा सुरळीत राहावी, यासाठी परिक्रमा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल. .बाहेरून येणारी जड वाहतूक शहरात न आणता ती बाह्य वळण मार्गाने वळविणे शक्य होणार आहे. दरम्यान, भूसंपादन प्रक्रियेदरम्यान काही ठिकाणी स्थानिक शेतकऱ्यांकडून विरोध व्यक्त करण्यात येत आहे. मोबदला, मोजणी आणि जमीन हस्तांतरणाशी संबंधित प्रश्नांवर चर्चा सुरू असल्याचे समजते. प्रशासनाकडून समन्वय साधत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.