Nashik Road Development : नाशिकचा श्वास मोकळा होणार! ६६ किमीचा परिक्रमा मार्ग मार्गी; ५० टक्के भूसंपादन पूर्ण

Importance of Parikrama Marg for Kumbh Mela Traffic Management : शहरातील वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या नाशिक परिक्रमा मार्गाच्या कामांना वेग आला आहे. या मार्गासाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादनापैकी सुमारे ५० टक्के प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने रस्ते उभारणीसाठी निविदा काढण्यास शासनाने विशेष मान्यता दिली.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी उभारण्यात येणाऱ्या नाशिक परिक्रमा मार्गाच्या कामांना वेग आला आहे. या मार्गासाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादनापैकी सुमारे ५० टक्के प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने रस्ते उभारणीसाठी निविदा काढण्यास शासनाने विशेष मान्यता दिली. त्यामुळे कुंभमेळ्याच्या तयारीला आता अधिक गती मिळणार आहे.

