नाशिक

Nashik Kumbh Mela : पायपीट कमी होणार! सिंहस्थसाठी पार्किंग ते थेट घाटापर्यंत बस सेवा

Parking Plan for Nashik Kumbh Mela 2025 : सिंहस्थ कुंभमेळ्यात भाविकांची गर्दी लक्षात घेऊन नाशिक महापालिकेने ११९ हेक्टरवर पार्किंग आराखडा तयार केला आहे. घाटापर्यंत जाण्यासाठी बससेवा, पादचारी मार्ग आणि विविध सोयीसुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
Kumbh Mela
Kumbh Mela sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी वर्षभर तसेच विशेष करून पर्वणीच्या दिवशी भाविकांच्या वाढत्या गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी महापालिकेकडून वाहनतळ (पार्किंग) आराखडा तयार करण्यात आला आहे. विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्याकडे मंगळवारी (ता. २) नियोजित बैठकीत सादरीकरण केले जाणार आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Kumbh Mela
Parking

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com