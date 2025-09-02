Nashik Kumbh Mela : पायपीट कमी होणार! सिंहस्थसाठी पार्किंग ते थेट घाटापर्यंत बस सेवा

नाशिक: सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी वर्षभर तसेच विशेष करून पर्वणीच्या दिवशी भाविकांच्या वाढत्या गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी महापालिकेकडून वाहनतळ (पार्किंग) आराखडा तयार करण्यात आला आहे. विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्याकडे मंगळवारी (ता. २) नियोजित बैठकीत सादरीकरण केले जाणार आहे. .भाविकांना घाटांपर्यंत नेण्यासाठी चार टप्पे करण्यात आले आहेत. बाह्य, अंतर असे दोन पार्किंग व्यवस्थेचा त्यात समावेश आहे. भाविकांसाठी स्वतंत्र वाहन मार्ग, पादचारी मार्ग व निवारा शेड असे तीन टप्पे करण्यात आले आहेत. एकूण ११९ हेक्टर क्षेत्रावर बाह्य व अंतर पार्किंग होईल..मागील सिंहस्थ कुंभमेळ्यात भाविकांना अधिक पायपीट करावी लागल्याने प्रशासनाला टीकेचे धनी व्हावे लागले. त्यामुळे यंदाच्या कुंभमेळ्यात पायपीट कमी करण्यासाठी नियोजन करण्यात आले आहे. पार्किंग ते घाट असे नियोजन करण्यात आले आहे. पार्किंग ते घाट या दरम्यान बसच्या माध्यमातून भाविकांना घाटापर्यंत आणले जाणार आहे. .शहरातील नऊ प्रमुख रस्त्यांवर पार्किंगचे नियोजन करण्यात आले आहे. या पेठ रोड, दिंडोरी रोड, धुळे रोड, पुणे रोड, गंगापूर रोड, त्र्यंबक रोड, मुंबई रोड, छत्रपती संभाजीनगर रोड या प्रमुख नऊ रस्त्यांवर २२ ठिकाणी वाहनतळ तयार केले जाणार आहेत. त्यासाठी ११९.२४ हेक्टर जागा भाडे तत्त्वावर घेतली जाणार आहे..Satara News:'एक हजार ४२३ गावांत कृत्रिम तळी'; ग्रामपंचायतींचा पुढाकार, विसर्जनानंतर मूर्ती कुंभारांकडे करणार सुपूर्द .असे आहे नियोजनबाह्य व अंतर्गत पार्किंग- बस, कार, दुचाकी.वाहन वाहतूक मार्ग - बाह्य ते अंतर्गत पार्किंग या दरम्यान वाहतूक.पादचारी मार्ग - अंतर्गत पार्किंग ते घाट या दरम्यान भाविकांची वाहतूकभाविकांसाठी सुविधा- पार्किंगच्या ठिकाणी निवारा शेड, पोलिस चौकी,कंट्रोल रूम, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, लॉकर सुविधा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.