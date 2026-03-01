Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थाचे रणशिंग फुंकले! पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांच्याकडून नाशिक, त्र्यंबकेश्वरची पाहणी

नाशिक: अवघ्या दीड वर्षावर येऊन ठेपलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे पोलिस महासंचालक सदानंद दाते यांनी नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे येऊन पोलिसांनी केलेल्या तयारीचा सविस्तर आढावा घेतला. बैठकीनंतर त्यांनी शनिवारी सकाळी त्र्यंबकेश्वर येथे देवदर्शन करून कुशावर्त व गोदाघाट परिसराची प्रत्यक्ष पाहणी केली..शुक्रवारी रात्री उशिरा महाराष्ट्र पोलिस अकादमीत झालेल्या बैठकीत नाशिक शहर व ग्रामीण पोलिसांकडून करण्यात आलेल्या सूक्ष्म नियोजनाचे सादरीकरण करण्यात आले. नाशिकचे पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, नाशिक ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक बाळासाहेब पाटील, तसेच सिंहस्थ कक्षातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. .या बैठकीत सिंहस्थ काळातील बंदोबस्त, मनुष्यबळाचे नियोजन, भाविकांच्या स्नान व्यवस्थेचे आराखडे, वाहन व पार्किंग व्यवस्था, तसेच अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेबाबतची तयारी यांचे पॉवर पॉइंट सादरीकरण करण्यात आले..महासंचालक दाते यांनी एकूण नियोजनाबाबत समाधान व्यक्त केले असले तरी काही महत्त्वाच्या सूचना केल्याचे समजते. विशेषतः गर्दी नियंत्रण, वाहतूक व्यवस्थापन आणि आपत्कालीन परिस्थितीतील प्रतिसाद याबाबत अधिक बारकाईने नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..दरम्यान, शनिवारी सकाळी दाते यांनी त्र्यंबकेश्वर येथे ज्योतिर्लिंगाचे दर्शन घेतले. त्यानंतर कुशावर्त तीर्थ परिसरात जाऊन सिंहस्थाच्या अनुषंगाने सुरू असलेल्या तयारीची पाहणी केली. पुढे ते नाशिकमध्ये येऊन गोदाघाट, कपालेश्वर व काळाराम मंदिर परिसरात गेले. येथेही सीसीटीव्ही, सुरक्षा बंदोबस्त, गर्दी व्यवस्थापन यासंदर्भातील नियोजनाची प्रत्यक्ष पाहणी करून काही सूचना केल्या..Mohol News: मोहोळ येथील छत्रपती संभाजी महाराज पुतळा प्रकरणी बारा संशयीत निष्पन्न करण्यात मोहोळ पोलीसांना यश.देवदर्शन की पाहणीमहासंचालकांचा हा दौरा केवळ देवदर्शनासाठी होता की सिंहस्थाच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी, याबाबत मात्र शहरात चर्चेला उधाण आले होते. मात्र प्रशासनाच्या दृष्टीने हा दौरा आगामी सिंहस्थ-कुंभमेळ्याच्या नियोजनाला अंतिम रूप देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.