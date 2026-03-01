नाशिक

Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थाचे रणशिंग फुंकले! पोलीस महासंचालक सदानंद दाते यांच्याकडून नाशिक, त्र्यंबकेश्वरची पाहणी

DGP Reviews Preparations for Upcoming Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे पोलिस महासंचालक सदानंद दाते यांनी नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे येऊन पोलिसांनी केलेल्या तयारीचा सविस्तर आढावा घेतला.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: अवघ्या दीड वर्षावर येऊन ठेपलेल्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे पोलिस महासंचालक सदानंद दाते यांनी नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथे येऊन पोलिसांनी केलेल्या तयारीचा सविस्तर आढावा घेतला. बैठकीनंतर त्यांनी शनिवारी सकाळी त्र्यंबकेश्वर येथे देवदर्शन करून कुशावर्त व गोदाघाट परिसराची प्रत्यक्ष पाहणी केली.

