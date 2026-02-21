Nashik Neelkantheshwar Temple : नाशिकच्या गोदाघाटावर उजळला प्राचीन वारसा! निळकंठेश्वर मंदिराचे संवर्धन कार्य अंतिम टप्प्यात

नाशिक: कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर गोदाघाटावरील निळकंठेश्वर मंदिराचे काम पूर्ण होत आले असून, नारोशंकर सभामंडपावरील काम प्रगतिपथावर आहे. गोदावरी घाटाच्या मध्यभागी वसलेले निळकंठेश्वर मंदिर सध्या संरक्षक थर लावण्याच्या टप्प्यात आहे. भिंती, छत व पृष्ठभागावर या थराचे काम सुरू असून, त्यानंतर साफसफाई सुरू होणार आहे. पुढील टप्प्यात मंदिराच्या खालच्या भागातील दगडांची पुनर्स्थापना केली जाणार असून, यामुळे मंदिराचे मूळ स्थापत्य रक्षण आणि स्थायित्व सुनिश्चित होईल, असे पुरातत्त्व विभागाने सांगितले आहे..निळकंठेश्वर मंदिराची वास्तुशैली, घाटाशी निगडित समन्वय आणि प्राचीन धार्मिक संकल्पना अभ्यासकांच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वपूर्ण ठरतात. मंदिराच्या संरचनात्मक थरांच्या अभ्यासामुळे स्थानिक स्थापत्यकला व भारतीय मंदिर परंपरेतील पद्धतींचा अभ्यास करता येतो. या कामांमुळे मंदिरांच्या मूळ स्थापत्याचा अभ्यास, संरक्षण व आध्यात्मिक महत्त्व दोन्ही टिकवले जातील..तसेच, स्थानिक धार्मिक आणि सांस्कृतिक परंपरेच्या संवर्धनासाठी ही पावले अत्यंत महत्त्वाची आहेत, असेही पुरातत्त्व विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले. या कामामुळे नाशिकच्या धार्मिक व स्थापत्य शास्त्रीय वारशावर संशोधकांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे..नारोशंकर सभामंडपातील मूर्ती स्पष्टपुरातत्त्व विभागाकडून नारोशंकर मंदिराच्या सभामंडपातील काम सध्या प्रगत अवस्थेत आहे. आतल्या भागातील स्वच्छता व मूर्तींच्या संवर्धनामुळे मूर्तींची आसने स्पष्ट दिसू लागली आहेत. पूर्वी धुळीमुळे अस्पष्ट असलेल्या मूर्ती आता पूर्ण स्पष्ट झाल्यामुळे, मंदिराची आध्यात्मिक व स्थापत्यीय उपस्थिती नव्याने जाणवते. ही स्वच्छता मूर्तींच्या तपशील, शिल्पकौशल्य आणि धार्मिक अभिव्यक्ती यांचा अभ्यास करण्यासाठी अभ्यासकांसाठी मौल्यवान साधन ठरेल..राजधानी हादरली! मंदिर लक्ष्य करून मोठ्या स्फोटाची तयारी? गुप्तचर इशाऱ्यानंतर संपूर्ण दिल्ली सतर्क.निळकंठेश्वर मंदिराला कोट मारायचे काम बाकी आहे, नंतर क्लिनिंगही होणार आहे. नारोशंकराच्या मंदिरातील धूळ स्वच्छ करण्यात आल्याने मूर्ती स्पष्ट झाल्या आहेत. वरच्या मूर्तींवरचे कोरीव काम देखील स्पष्ट दिसत आहे.- अमोल गोटे, सहायक संचालक, पुरातत्त्व आणि संग्रहालय विभाग, नाशिक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.