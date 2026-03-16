Nashik Kumbh Mela : "आमच्याविनाच कुंभमेळा भरवा!" शिखर समितीच्या बैठकीवरून साधू-महंत संतापले

नाशिक: कुंभमेळा शिखर समितीच्या बैठकीस नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथील साधू-महंतांना निमंत्रित न केल्याने त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सिंहस्थ कुंभमेळा साधु-महंतांसाठी भरविला जातो, पण येथे त्यांनाच दूर ठेवले जात असेल, तर त्यांच्याविनाच कुंभमेळा भरवा, अशा शब्दात महंतांनी नाराजी बोलून दाखविली..सिंहस्थ कुंभमेळ्यात साधू-महंतांची प्रमुख भूमिका असते. त्यामुळे पुरोहित संघ आणि अखिल भारतीय आखाडा परिषदेतर्फे एकत्रित निमंत्रण दिले जाते. मात्र, शिखर समितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत त्र्यंबकेश्वर आणि नाशिकमधील एकाही आखाड्याला निमंत्रण मिळाले नाही. याविषयी अखिल भारतीय आखाडा परिषदेचे कोशाध्यक्ष तथा पंचायती आनंद आखाड्याचे प्रमुख महंत शंकरानंद सरस्वती यांनी आपल्या भावना मांडल्या आहेत. ते म्हणाले, की सिंहस्थ कुंभमेळ्यात साधूंनाच दूर ठेवले जाणार असेल, तर शासनाकडून आम्ही काहीच अपेक्षा ठेवणार नाही..त्र्यंबकेश्वरमधील आखाड्यांनी भाविकांच्या सुविधांसाठी पाच कोटींच्या कामांची मागणी केली होती. मात्र, शासनाने एक कोटीपर्यंतची कामे आतापर्यंत मंजूर केली. उर्वरित कामांविषयी फक्त आश्वासन दिले जात आहे. मात्र प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात होत नाही. साधू-महंतांना बैठकीसाठी बोलवण्याचा मानही मिळत नाही. सरकारला जर पुरोहित संघाच्या माध्यमातून कुंभमेळा यशस्वी करू बघत असेल, तर त्यांनी साधू-महंतांना निमंत्रण देऊ नये..आम्ही आमच्या पद्धतीने कुंभमेळा साजरा करू. शासनाच्या मदतीची किंवा त्यांना सहकार्य करण्याची भूमिका ठेवणार नाही, अशी कठोर भूमिका घेतली आहे. उज्जैन, प्रयागराज येथील सिंहस्थ कुंभमेळ्यात साधू-महंतांना सर्वाधिक मानसन्मान दिला जातो. पण नाशिक व त्र्यंबकेश्वरबाबत असा दुजाभाव का, असा प्रश्नही या महंतांनी उपस्थित केला..कुंभमेळ्यात साधू-महंतांच्या दर्शनासाठी भाविक येतात. त्यांनाच दूर ठेवण्याची भूमिका सरकार घेत असेल, तर हा आमचा अवमानच आहे. आम्ही सिंहस्थ कुंभमेळ्यापासून दूर राहतो. सरकार व पुरोहित संघाने कुंभमेळा घ्यावा, अशी आखाडा परिषदेची संयुक्त भूमिका आहे.- महंत शंकरानंद सरस्वती, कोशाध्यक्ष, अखिल भारतीय आखाडा परिषद, त्र्यंबकेश्वर.