Nashik Kumbh Mela : नाशिक कुंभमेळा: साधुग्रामसाठी जमिनीचा मोबदला ठरला! प्रति चौरस मीटर मिळणार १५ हजार रुपये

नाशिक: महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी संपल्यानंतर आता कुंभमेळा कामांना वेग देण्यात आला आहे. कुंभमेळ्यात साधुग्रामच्या विषयाला हात घालताना रोख मोबदल्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने शासनाकडे पाठविला आहे. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीवर त्यात शिक्कामोर्तब होईल. मात्र, तोपर्यंत साधुग्रामचा विषय अधांतरी आहे. महामार्ग सन्मुख प्रतिचौरस पंधरा हजार रुपये तर महामार्गापासून लांब असलेल्या जमिनीचा मोबदला प्रतिचौरस मीटर बारा ते साडेबारा हजार रुपये दर असा निश्चित करण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली..सिंहस्थ कुंभमेळ्यात यंदा भाविक व साधूसंतांची संख्या पाच ते दहा पटींनी वाढणार असल्याचा अंदाज अधिकाऱ्यांच्या प्रयागराज दौऱ्यानंतर करण्यात आला. त्यादृष्टीने महापालिका हद्दीत १ हजार १५० एकर जागा संपादित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. तपोवनात ३७७ एकर जागेवर आरक्षण टाकण्यात आले असून यापैकी ९४ एकर जागा संपादित करण्यात आली आहे..उर्वरित २८३ एकर जागा संपादन करण्यासाठी प्रक्रिया सुरू आहे. १ हजार १५० एकर पैकी ७०० एकर जागा तात्पुरत्या स्वरूपात अधिग्रहीत करण्याचे नियोजन आहे. २८३ एकर जागा संपादित करण्यासाठी महापालिकेने २८० शेतकऱ्यांना नोटीस पाठवून सुनावणी घेतली. त्यापूर्वी ५० टक्के टीडीआर व ५० टक्के रोख स्वरूपात मोबदला देण्याची तयारी दर्शविली होती. परंतु, शेतकऱ्यांनी प्रस्तावाला ठोसपणे विरोध केला. महापालिकेकडून भूसंपादनाचा मोबदला बाजारमूल्य तक्त्यानुसार दिला जाणार आहे..मुळात त्याभागात ७ हजार १९० रुपये प्रतिचौरस मीटर असा दर आहे. छत्रपती संभाजीनगर महामार्गालगत एका बाजूला १६ हजार ९०० रुपये प्रतिचौरस मीटर तर दुसऱ्या बाजूला १० हजार ३८० रुपये प्रतिचौरस मीटर दर आहे. काही जागा मालकांनी प्रतिचौरस २६ हजार रुपये दराची मागणी केली. परंतु, आता महापालिकेने त्यात सुवर्णमध्य काढत वरीलप्रमाणे दर निश्चित केला आहे..Konkan Folk Art : कोकणच्या मातीचा नाद दुबईत घुमणार; 'झांजगी नमन'चा ऐतिहासिक परदेश प्रवास.मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर मोहोरमहापालिकेने शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यात छत्रपती संभाजी नगर महामार्गालगतच्या जमिनींना पंधरा हजार रुपये प्रतिचौरस मीटर तर महामार्गापासून लांब असलेल्या जमिनींना बारा ते साडेबारा हजार रुपये प्रतिचौरस मीटर असा मोबदला देण्याचा प्रस्ताव आहे. साधुग्रामसाठी कायम स्वरुपी जागा आरक्षित करण्याचा विषय असल्याने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यावर चर्चा होऊन मान्यता घेतली जाणार आहे..