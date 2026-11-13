कुंभमेळ्यासाठी साधुग्राममध्ये पाणी पुरवठा योजना

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साधुग्रामला चोवीस तास पाणी; १५५ कोटींची स्वतंत्र यंत्रणा
निविदा प्रक्रियेला वेग; सांडपाणी व्यवस्थापनासाठीही १८८ कोटी
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक, ता. १३ : आगामी कुंभमेळ्यासाठी तपोवनात उभारल्या जाणाऱ्या साधुग्राममध्ये १० लाख साधू-महंत आणि भाविकांसाठी चोवीस तास पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. सुमारे १५५ कोटी रुपये खर्चून स्वतंत्र जलवाहिन्या आणि वितरण यंत्रणेचे जाळे उभारले जाणार असून निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
प्रयागराज कुंभमेळ्याला मिळालेला प्रचंड प्रतिसाद लक्षात घेवून नाशिक- त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळ्यासाठी १० कोटींहून भाविक, तर सुमारे १० लाखांच्या वर साधु-महंत दाखल होतील, असा अंदाज आहे. कुंभमेळ्यासाठी दाखल होणाऱ्या आखाडे, साधु-महंतांसाठी तपोवन व परिसरात १,३८० एकर जागा घेतली जाणार आहे. यंदा तपोवन ते नांदूर गावापर्यंत आखाड्यांचा विस्तार केला जाणार आहे. तपोवनात कायमस्वरूपी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असून, तपोवना व्यतिरिक्त नांदूरपर्यंतची जागा एका वर्षासाठी भाडेतत्त्वावर संपादित केली जाणार आहे. साधुग्राममध्ये चोवीस तास पाणीपुरवठा महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून साधुग्रामसाठी स्वतंत्र जलवाहिन्या आणि वितरण यंत्रणा उभारली जाणार आहे. त्यामुळे पर्वणीच्या काळात पाण्याचा तुटवडा भासणार नाही, याची काळजी घेतली जात आहे. सांडपाणी व्यवस्थापनासाठीही सुमारे १८८ कोटी रुपयांची कामे हाती घेतली जाणार आहे. लाखो भाविकांमुळे निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्याचे योग्य व्यवस्थापन केवळ पाणीपुरवठाच नाही, तर सांडपाणी व्यवस्थापनासाठीही स्वतंत्र यंत्रणा उभारली जाणार आहे. त्यासाठी मलनिस्सारण केंद्रासोबतच संपूर्ण साधुग्राममध्ये मलवाहिन्यांचे जाळे विकसित केले जाणार आहे.
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साधुग्राममध्ये नियोजन
- एकूण तरतूद- १५५ कोटी रुपये.
- दररोज १५० दशलक्ष लिटर पाणी पुरवठा.
- मुकणे धरणातून थेट जलवाहिनी.
- जलवाहिनी टाकण्याचे काम सुरू, निविदा प्रक्रिया सुरू.
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