कुंभमेळ्याच्या कामात घोटाळा करणारा मंत्री महाजनांचा नातेवाईक, स्वत:च दिली माहिती; दोघांच्या अटकेनंतर काय म्हणाले?

नाशिक, ता. १२ : सिंहस्थ कुंभमेळ्याची निविदा आणि कामे मंजूर करून देण्याचे आमिष दाखवून एका कंपनीची तीन कोटी पाच लाखांची फसवणूक केल्याप्रकरणी दोघा संशयितांना शहर गुन्हे शाखा युनिट एकच्या पथकाने बेड्या ठोकल्या आहेत. जामनेर (जि. जळगाव) येथून संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले असून, त्यांच्याविरुद्ध नाशिक रोड पोलिस ठाण्यात विविध कलमांनुसार तीन गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तनय अनंत महाजन (३२, रा. पाचोरा रोड, जामनेर, जि. जळगाव), नरेंद्र तुकाराम महाजन (५१, रा. नवसखा, देशमुख गल्ली, जामनेर, जि. जळगाव) अशी अटक करण्यात आलेल्या दोघांची नावे असून, संशयित शकील अहमद सलीम्मुद्दीन शेख हा फरारी आहे. .फिर्यादीच्या तक्रारीनुसार, संशयितांनी भारत सरकारचे राजमुद्रा असलेले नाशिक रोड येथील शासनाच्या नाशिक-त्र्यंबकेश्वर प्राधिकरणाच्या कार्यालय, या नावाचे बनावट पत्र आणि त्यावर नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांची बनावट डिजिटल स्वाक्षरी असलेले बनावट हुकूमपत्र तयार केले. इतकेच नव्हे, तर नाशिक महापालिकेच्या निविदेचा नोटीस नंबर असलेले बनावट आदेश दाखवून फिर्यादीस हाऊस किपिंगचे कार्यारंभआदेश (वर्क ऑर्डर) प्राप्त करून देतो, असे खोटे आश्वासन दिले. यावर विश्वास ठेवून फिर्यादीकडून संशयिताने तब्बल तीन कोटी पाच लाख रुपये घेत त्यांची आर्थिक फसवणूक केली. या प्रकरणी तिघा संशयितांविरोधात मंगळवारी (ता. ११) रात्री नाशिक रोड पोलिस ठाण्यात विविध कलमांन्वये फसवणुकीचे तीन गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..महाराष्ट्रात ५ वर्षात ३६ हजार कंपन्या बंद पडल्या, केंद्र सरकारने सांगितलं असलं तरी माहिती तपासणार : उद्योगमंत्री सामंत.मंत्री महाजनांचा नातेवाईक आरोपीमंत्री गिरीश महाजन यांनी कुंभमेळ्याच्या कामात घोटाळ्या प्रकरणी अटकेच्या कारवाईनंतर प्रतिक्रिया देताना सांगितलं की, तनय हा माझा दूरचा नातेवाईक आहे. त्याच्यावर यापूर्वीही काही गुन्हे दाखल आहेत. नातेवाईक असो किंवा इतर कोणी, या प्रकरणात कोणाचीही गय केली जाणार नाही. दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल असं गिरीश महाजन यांनी स्पष्ट केलंय..कोट्यवधी रुपयांच्या या गंभीर फसवणुकीची दखल घेत तांत्रिक विश्लेषण व गोपनीय माहितीच्या आधारे दोघा संशयितांचा माग काढला. जामनेर (जि. जळगाव) येथे छापा टाकून संशयित तनय महाजन, नरेंद्र महाजन या दोघांना ताब्यात घेतले. पोलिसी खाक्या दाखवताच त्यांनी गुन्ह्याची कबुली दिली. पुढील तपासासाठी त्यांना नाशिक रोड पोलिस ठाण्याच्या स्वाधीन करण्यात आले आहे. संशयित तनय हा छायाचित्रकार असून, नरेंद्र महाजन याचा जमीन खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय आहे..पत्रकार परिषद, फिर्याद अन् कारवाईकुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी दोन दिवसांपूर्वी जळगाव येथे पत्रकार परिषद घेत बनावट निविदेच्या नावाखाली फसवणुकीचा पर्दाफाश केल्यानंतर पोलिसांना या प्रकरणी गुन्हे दाखल करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार फसवणूक झालेल्या तक्रारदाराने नाशिक रोड पोलिस ठाणे गाठून तक्रार दिली असता, त्याचपूर्वी संशयितांच्या मागावर असलेल्या गुन्हे शाखेच्या पथकाने दोघा संशयितांना जामनेरमध्येच सापळा रचून बेड्या ठोकल्या..पोलिसांना सोयी-सुविधांचे होते बनावट कंत्राटपहिल्या गुन्ह्यात संशयितांनी कुंभमेळादरम्यान बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलिस अधिकारी-कर्मचारी, एसआरपीएफ, गृहरक्षक दल यांच्या ७० दिवसांसाठी दोन वेळच्या जेवण व पिण्याचे पाणी पुरवठा करण्यासाठीच्या निविदेसाठी एक कोटी ४० लाख रुपये तक्रारदाराकडून घेतले.दुसऱ्या गुन्ह्यात संशयितांनी बंदोबस्तावरील पोलिस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानांची स्वच्छता, त्याठिकाणी बादली, मॅट्रेस, गाद्या पुरविण्याच्या निविदेसाठी ५० लाख रुपये तक्रारदाराकडून घेतले.तिसऱ्या गुन्ह्यात संशयितांनी बंदोबस्तावरील पोलिस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या निवासस्थानी सोलर पॉवर प्लांट बसविणे आणि बॅटरी, इन्व्र्व्हटर बसविण्याच्या निविदेसाठी एक कोटी १५ लाख रुपये तक्रारदाराकडून घेतले.फिर्यादीनुसार, संशयितांनी त्यांच्या बँक खात्यावर एकूण तीन कोटी पाच लाख रुपये घेतले आहेत. बँक खात्याची माहिती पोलिसांकडून घेतली जात आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.