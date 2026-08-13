नाशिक

कुंभमेळ्याच्या कामात घोटाळा करणारा मंत्री महाजनांचा नातेवाईक, स्वत:च दिली माहिती; दोघांच्या अटकेनंतर काय म्हणाले?

Kumbh Mela Scam सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या कामाची बनावट वर्क ऑर्डर काढून ३ कोटींची फसवणूक केल्या प्रकरणी पोलिसांनी दोघांना अटक केलीय. यापैकी एक जण मंत्री महाजन यांचा दूरचा नातेवाईक असल्याचं समोर आलंय.
Kumbh Mela Scam

Kumbh Mela Scam

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नाशिक, ता. १२ : सिंहस्थ कुंभमेळ्याची निविदा आणि कामे मंजूर करून देण्याचे आमिष दाखवून एका कंपनीची तीन कोटी पाच लाखांची फसवणूक केल्याप्रकरणी दोघा संशयितांना शहर गुन्हे शाखा युनिट एकच्या पथकाने बेड्या ठोकल्या आहेत. जामनेर (जि. जळगाव) येथून संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले असून, त्यांच्याविरुद्ध नाशिक रोड पोलिस ठाण्यात विविध कलमांनुसार तीन गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. तनय अनंत महाजन (३२, रा. पाचोरा रोड, जामनेर, जि. जळगाव), नरेंद्र तुकाराम महाजन (५१, रा. नवसखा, देशमुख गल्ली, जामनेर, जि. जळगाव) अशी अटक करण्यात आलेल्या दोघांची नावे असून, संशयित शकील अहमद सलीम्मुद्दीन शेख हा फरारी आहे.

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