Nashik Kumbh Mela : नाशिक कुंभमेळ्यात दादागिरी, गुंडगिरी खपवून घेतली जाणार नाही: मंत्री गिरीश महाजनांचा कडक इशारा

Minister Girish Mahajan Issues Strong Warning Ahead of Nashik Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी नाशिकमध्ये विकासकामांच्या भूमिपूजन सोहळ्यात बोलताना, स्वच्छ आणि सुरक्षित कुंभमेळ्यासाठी नागरिकांनी सहकार्य करावे, तसेच गुंडगिरी खपवून घेतली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा दिला.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: अवघ्या जगाचे लक्ष नाशिक-त्र्यंबकेश्‍वर सिंहस्थ कुंभमेळ्याकडे लागून आहे. त्यामुळे स्वच्छ व सुरक्षित कुंभमेळ्याच्या नियोजनाची जबाबदारी आपल्या सर्वांची असून, नियोजनात कोणाचीही दादागिरी, तसेच गुंडगिरी खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिला.

