सिंहस्थ कुंभमेळा : अमृतपरंपरेचा वारसा

ध्वजारोहण पुरवणी लेख
---
सिंहस्थ कुंभमेळा : संस्कृती, परंपरा अन् मानवतेचा अमूर्त ठेवा
लीड
भारतीय संस्कृतीत कुंभमेळा म्हणजे श्रद्धा, साधना, ज्ञान, त्याग आणि आध्यात्मिक एकात्मतेचा महासंगम. लाखो भाविकांची उपस्थिती, साधु- संतांचे सान्निध्य, आखाड्यांच्या परंपरा, मंत्रोच्चार आणि पवित्र नद्यांवरील स्नानविधी यामधून भारतीय अध्यात्माचे विराट स्वरूप अनुभवायला मिळते. नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे भरणारा सिंहस्थ कुंभमेळा या परंपरेतील एक महत्त्वाचे पर्व आहे. गोदावरीचे पावित्र्य, त्र्यंबकेश्वरचे ज्योतिर्लिंग, पंचवटीची रामायणकालीन परंपरा आणि विविध आखाड्यांच्या सहभागामुळे या कुंभमेळ्याला स्वतंत्र धार्मिक आणि सांस्कृतिक वैशिष्ट्य प्राप्त झाले आहे.
---
कुंभमेळ्याचे धार्मिक माहात्म्य समुद्रमंथनाच्या पुराणकथेशी जोडलेले आहे. देव आणि दानवांनी केलेल्या समुद्रमंथनातून अमृतकलश प्राप्त झाला. या अमृतासाठी झालेल्या संघर्षादरम्यान अमृताचे थेंब पृथ्वीवरील चार ठिकाणी पडले, अशी श्रद्धा आहे. प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन आणि नाशिक- त्र्यंबकेश्वर ही चार तीर्थक्षेत्रे कुंभमेळ्याची प्रमुख केंद्रे मानली जातात. कुंभमेळ्याचे आध्यात्मिक महत्त्व केवळ पवित्र नदीत स्नान करण्यापुरते मर्यादित नाही. स्नानातून पापक्षालन, आत्मशुद्धी आणि मोक्षप्राप्तीचा मार्ग सुकर होतो, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे. साधु-संतांचे दर्शन, सत्संग, प्रवचन, दानधर्म आणि साधनेविषयी मार्गदर्शन यामधून व्यक्तीला अंतर्मुख होण्याची संधी मिळते. सांसारिक मोह, अहंकार आणि आसक्तीपासून दूर जाऊन आत्मिक उन्नतीचा विचार करण्याची प्रेरणा कुंभमेळा देतो. म्हणूनच कुंभमेळा हा श्रद्धेचा उत्सव असण्याबरोबरच भारतीय तत्त्वज्ञान, धर्मपरंपरा आणि समाजजीवन यांना जोडणारा महत्त्वाचा सांस्कृतिक दुवा आहे.
--
सिंहस्थाची कालगणना
भारतीय तीर्थयात्रांची परंपरा प्राचीन असून, नदीपूजन, पर्वकाळातील स्नान आणि धार्मिक यात्रांना धर्मशास्त्रांमध्ये महत्त्वाचे स्थान आहे. कुंभमेळ्याच्या आजच्या स्वरूपाचा विकास मात्र अनेक शतकांच्या कालखंडात झाला. त्याचा आरंभ नेमका कोणत्या वर्षी झाला, याबाबत एकमताने स्वीकारता येईल, असा निर्विवाद ऐतिहासिक पुरावा उपलब्ध नाही. त्यामुळे पुराणांतील आख्यायिका, धार्मिक परंपरा आणि दस्तऐवजीकृत इतिहास यांचा स्वतंत्रपणे विचार करणे आवश्यक ठरते. सिंहस्थाची संकल्पना गुरूच्या सिंह राशीतील प्रवेशाशी संबंधित आहे. ज्योतिषीय कालगणनेनुसार विशिष्ट ग्रहस्थितीच्या आधारे नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथील कुंभपर्वाचा काळ निश्चित केला जातो. याच कारणामुळे या पर्वाला ‘सिंहस्थ’ असे संबोधले जाते. ग्रहस्थिती, नदीतीर्थाचे माहात्म्य आणि धार्मिक परंपरेचा संगम या पर्वाला विशेष स्वरूप देतो. नाशिकची धार्मिक ओळख प्रभू रामचंद्रांच्या वनवासाशी संबंधित पंचवटीच्या परंपरेतून अधिक दृढ झाली. गोदावरीचा तीर, रामतीर्थ, काळाराम मंदिर, सीतागुंफा आणि अन्य धार्मिक स्थळांमुळे नाशिकला महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्र म्हणून ओळख मिळाली. त्र्यंबकेश्वरचे ज्योतिर्लिंग आणि ब्रह्मगिरीमुळे या संपूर्ण परिसराचे धार्मिक माहात्म्य अधिक वृद्धिंगत झाले.
---
आद्य शंकराचार्य आणि संन्यास परंपरेचे संघटन
भारतीय आध्यात्मिक इतिहासात आद्य शंकराचार्यांचे योगदान महत्त्वपूर्ण मानले जाते. अद्वैत वेदांताचा प्रसार, शास्त्रार्थाची परंपरा, संन्यास धर्माचे संवर्धन आणि ज्ञानपरंपरेचे जतन यामध्ये त्यांचे कार्य अधोरेखित होते. त्यांच्या परंपरेशी संबंधित मठव्यवस्थेने धार्मिक आणि तात्त्विक विचारांच्या प्रसाराला दिशा दिली. कुंभमेळ्याच्या इतिहासात शंकराचार्यांचे योगदान समजून घेताना आखाड्यांच्या निर्मितीचा इतिहासही लक्षात घ्यावा लागतो. दशनामी संन्यासी परंपरेचा संबंध शंकराचार्यांशी जोडला जातो. विविध संन्यासी परंपरांचे संघटन, त्यांचे संस्थात्मक स्वरूप आणि आखाड्यांची वाढ वेगवेगळ्या कालखंडांत झाली. धर्मरक्षण, संन्याशांना प्रशिक्षण, धार्मिकस्थळांचे संरक्षण, शास्त्रार्थ आणि आध्यात्मिक साधनेचे संवर्धन ही आखाड्यांची ऐतिहासिक कार्ये राहिली आहेत. कालांतराने कुंभमेळा हा विविध संन्यासी परंपरांच्या एकत्रीकरणाचा आणि त्यांच्या धार्मिक अधिकारांचे प्रकटीकरण करणारा महत्त्वाचा प्रसंग बनला.
--
आखाडे : साधना, शिस्त आणि गुरूपरंपरेचे केंद्र
कुंभमेळ्यात आखाड्यांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. आखाडे म्हणजे केवळ साधु-संतांचे निवासस्थान नव्हे, तर स्वतंत्र गुरूपरंपरा, धार्मिक शिस्त, दीक्षा, साधना आणि संघटनात्मक व्यवस्था असलेल्या संस्था आहेत. शैव संन्यासी परंपरेतील जुना आखाडा, निरंजनी, महानिर्वाणी आणि अटल यांसारखे आखाडे, तसेच वैष्णव परंपरेतील निर्वाणी अनी, दिगंबर अनी आणि निर्मोही अनी यांचा कुंभमेळ्याच्या धार्मिक परंपरेत महत्त्वाचा सहभाग असतो. उदासीन आणि निर्मल परंपरांनाही स्वतंत्र धार्मिक स्थान आहे. प्रत्येक आखाड्याची उपासना, गुरूपरंपरा, धार्मिक आचार आणि संघटनात्मक रचना वेगळी आहे. कुंभमेळ्यातील शाही स्नानाच्या मिरवणुका, धर्मध्वज, नागा साधूंचे दर्शन आणि महंत-महामंडलेश्वरांचे नेतृत्व या परंपरेचे वैशिष्ट्य अधोरेखित करतात. आखाड्यांमधून धार्मिक ज्ञानाचे संवर्धन होते, नव्या साधकांना मार्गदर्शन मिळते आणि गुरू-शिष्य परंपरेतून अध्यात्माचा वारसा पुढील पिढ्यांपर्यंत पोहोचतो. कुंभमेळ्याच्या या व्यापक सांस्कृतिक महत्त्वाची दखल घेत युनेस्कोने २०१७ मध्ये कुंभमेळ्याचा मानवतेच्या अमूर्त सांस्कृतिक वारशाच्या प्रतिनिधी सूचीमध्ये समावेश केला. यामध्ये धार्मिक विधींसह सामुदायिक सहभाग, सांस्कृतिक वैविध्य आणि ज्ञानपरंपरेचे संक्रमण यांना महत्त्व देण्यात आले.
--
दोन तीर्थक्षेत्रांचा अनोखा संगम
नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थाचे सर्वांत महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे शैव आणि वैष्णव आखाड्यांच्या स्नानपरंपरा दोन वेगवेगळ्या तीर्थक्षेत्रांशी जोडलेल्या आहेत. त्र्यंबकेश्वर येथे शैव संन्यासी परंपरेतील आखाड्यांचे, तर नाशिकच्या रामतीर्थ परिसरात वैष्णव आखाड्यांचे स्नान होते. या स्वतंत्र व्यवस्थेमुळे नाशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थाला देशातील अन्य कुंभक्षेत्रांच्या तुलनेत वेगळे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. त्र्यंबकेश्वर हे बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक आहे. ब्रह्मगिरी हा गोदावरीच्या उगमपरंपरेशी संबंधित असल्यामुळे या क्षेत्राला विशेष धार्मिक महत्त्व आहे. शिवोपासना, संन्यासधर्म आणि तीर्थयात्रा यांचा येथे झालेला संगम सिंहस्थाच्या आध्यात्मिक स्वरूपाला अधिक समृद्ध करतो. संत निवृत्तिनाथांची समाधी आणि नाथ संप्रदायाची परंपरा यामुळेही त्र्यंबकेश्वरचे स्थान विशेष ठरते.
नाशिकमधील रामतीर्थ हे गोदावरीच्या तीरावरील प्रमुख धार्मिक केंद्र आहे. पंचवटीतील रामायणकालीन परंपरा, काळाराम मंदिर, सीतागुंफा आणि गोदाघाटावरील धार्मिक स्थळे यामुळे नाशिकच्या तीर्थक्षेत्राला ऐतिहासिक व सांस्कृतिक खोली प्राप्त झाली आहे. या दोन क्षेत्रातील स्नान व्यवस्थेच्या इतिहासात आखाड्यांच्या अग्रक्रमावरून झालेल्या संघर्षांचाही उल्लेख आढळतो. प्रचलित ऐतिहासिक विवेचनानुसार, १७८९ मध्ये त्र्यंबकेश्वर येथे शैव संन्यासी आणि वैष्णव बैरागी यांच्यात स्नानाच्या अग्रक्रमावरून संघर्ष झाला. त्यानंतर पेशव्यांच्या काळात वैष्णव आखाड्यांच्या स्नानासाठी नाशिकमधील रामतीर्थाची व्यवस्था करण्यात आली, असे सांगितले जाते.
अशा प्रकारे नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर ही दोन स्थळे मिळून एकच व्यापक सिंहस्थ परंपरा घडवतात. एका बाजूला ज्योतिर्लिंग, ब्रह्मगिरी आणि शैव संन्यास परंपरा, तर दुसऱ्या बाजूला गोदावरी, रामतीर्थ आणि वैष्णव आखाड्यांची परंपरा, असा या महापर्वाचा अनोखा आध्यात्मिक आविष्कार आहे.
---
गोदेचे पावित्र्य आणि संतपरंपरेचा वारसा
सिंहस्थाच्या आध्यात्मिक महत्त्वामध्ये गोदावरी नदीला मध्यवर्ती स्थान आहे. नदी ही भारतीय संस्कृतीत केवळ जलस्रोत नसून जीवन, पावित्र्य आणि लोकश्रद्धेचे प्रतीक मानली जाते. गोदावरीच्या तीरावर स्नान, पूजन, दानधर्म आणि धार्मिक विधी करण्याची परंपरा नाशिकच्या धार्मिक जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. गोदावरीच्या काठावरील मंदिरे, घाट, प्राचीन धार्मिकस्थळे आणि संतांच्या स्मृती या परंपरेला ऐतिहासिक अधिष्ठान देतात. सिंहस्थाच्या काळात या सर्व स्थळांना विशेष महत्त्व प्राप्त होते. भाविकांसाठी हा काळ केवळ तीर्थस्नानाचा नसतो, तर संतविचार, साधना आणि आत्मचिंतनाचा अनुभव घेण्याचाही असतो.
--
परंपरेचे जतन आणि भविष्याचा संकल्प
सिंहस्थ कुंभमेळा हा भारताच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक सातत्याचा जिवंत आविष्कार आहे. पुराण परंपरेतील अमृताचे प्रतीक, शंकराचार्यांच्या परंपरेशी जोडलेला संन्यासधर्म, आखाड्यांची संघटनात्मक रचना, गोदावरीचे माहात्म्य आणि नाशिक-त्र्यंबकेश्वरचा समृद्ध वारसा या सर्व घटकांतून या महापर्वाचे व्यापक स्वरूप स्पष्ट होते. सिंहस्थाचा खरा संदेश अमृताच्या शोधात आहे. अहंकाराऐवजी विनय, भेदांऐवजी समन्वय आणि बाह्य अवडंबराऐवजी अंतर्मनाची शुद्धता. गोदावरीच्या तीरावर एकत्र येणाऱ्या लाखो भाविकांच्या श्रद्धेतून, साधु-संतांच्या मार्गदर्शनातून आणि नाशिक- त्र्यंबकेश्वरच्या प्राचीन तीर्थपरंपरेतून हा संदेश आजही प्रवाहित होत आहे. हाच सिंहस्थाचा आध्यात्मिक वारसा आणि भावी पिढ्यांसाठी जतन करावयाचा अमूल्य ठेवा आहे.