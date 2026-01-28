Nashik Kumbh Mela : नाशिक कुंभमेळ्यात सेवा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळणार २ शैक्षणिक गुण; पुणे विद्यापीठाचा ऐतिहासिक निर्णय

नाशिक: नाशिक-त्र्यंबकेश्वर येथे २०२६-२७ दरम्यान होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्यात स्वयंसेवक म्हणून, तसेच शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून सेवा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सामाजिक कार्यासाठी दोन शैक्षणिक गुण (अॅकॅडमिक क्रेडिट्स) देण्यात येणार आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० च्या दिशादर्शक तत्त्वांनुसार हा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यास सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या विद्या परिषद बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे..सिंहस्थ-कुंभमेळा हा राष्ट्रीय स्तरावरील धार्मिक व सांस्कृतिक सोहळा असून, देश-विदेशातील लाखो भाविक यासाठी उपस्थित राहतात. या कालावधीत वाहतूक नियंत्रण, गर्दी व्यवस्थापन, आरोग्यसेवा, सीसीटीव्ही व नियंत्रण कक्ष, माहिती तंत्रज्ञान, एनसीसी, एनएसएस, संशोधन, सुरक्षा, पर्यावरण संवर्धन, नदी संरक्षण आदी विविध व्यवस्थापकीय कार्यात विद्यार्थ्यांचा सहभाग असणार आहे. यापूर्वीच्या कुंभमेळ्यांतही विद्यार्थी व शिक्षकांनी स्वयंस्फूर्तीने महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे..विद्यार्थ्यांच्या सहभागामुळे प्रशासनाला आवश्यक मनुष्यबळ उपलब्ध होईल, तर विद्यार्थ्यांना नागरी शिस्त, संरक्षण, आपत्ती व्यवस्थापन व सामाजिक जबाबदारी यांचे प्रत्यक्ष अनुभव मिळतील. हे अनुभव अॅकॅडमिक क्रेडिट बँक प्रणालीशी जोडल्यास शिक्षण क्षेत्रात एक नवा प्रयोग ठरेल, असे विद्यापीठाकडे सादर करण्यात आलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले होते..कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी, प्र-कुलगुरू डॉ. पराग काळकर यांच्यासह विविध अधिकार मंडळे व व्यवस्थापन परिषद सदस्यांनी वेळोवेळी यास आवश्यक मान्यता दिली आहे. कुंभमेळ्यात सामाजिक कार्यात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या कार्याच्या स्वरूपानुसार शैक्षणिक गुण दिल्यास राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा मूळ उद्देश साध्य होईल, तसेच धार्मिक उत्सवाबरोबरच हा उपक्रम शैक्षणिक ठरेल, अशी विद्यापीठाची भूमिका आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांची भारतीय ज्ञानपरंपरेशी नाळ अधिक घट्ट होण्यास मदत होईल..वैद्य यांचा पाठपुरावा ठरला निर्णायकविद्यापीठाचे व्यवस्थापन परिषद सदस्य सागर वैद्य यांनी मे २०२५ मध्ये या संदर्भात विद्यापीठाकडे औपचारिक मागणी केली होती. त्यानंतर वर्षभर सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला. विविध स्तरांवर प्रयत्न झाल्याने अखेर या मागणीला मंजुरी मिळाली. कुंभमेळा कालावधीत जिल्ह्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा थेट लाभ होणार आहे..मंत्री व प्रशासनाचा पाठिंबाकुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन आणि उच्च शिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी या संकल्पनेला पाठिंबा दिला आहे. नाशिकचे पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांनीही यासाठी पुढाकार घेत विद्यापीठाकडे पाठपुरावा केला. यासाठी स्वतंत्र शैक्षणिक समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली आहे..रिस्क नको, BMCमध्ये सत्तेसाठी भाजप-शिवसेनेच्या सावध हालचाली; महायुती म्हणून नोंदणी करणार, अखेरच्या क्षणी निर्णय बदलला.राष्ट्रीय स्तरावर पुणे विद्यापीठाचा पुढाकारराष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू झाल्यानंतर देशातील विविध राज्यांत कुंभमेळे झाले; मात्र सामाजिक कार्याला थेट शैक्षणिक गुण देण्याचा असा प्रयोग यापूर्वी झाल्याचे उदाहरण नाही. त्यामुळे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ देशातील पहिले व एकमेव विद्यापीठ ठरेल, असा दावा करण्यात आला असून, या निर्णयामुळे सामाजिक कार्याला शैक्षणिक प्रतिष्ठा मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.