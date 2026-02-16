नाशिक

Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळ्याचा 'सेफ्टी प्लॅन' तयार; तपोवन आणि गोदाघाटावर पोलिसांची राहणार करडी नजर

‘Tapovan’ Police Chowki to Boost Security in Nashik : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर तपोवन परिसरात पोलिस अधिकाऱ्यांकडून सुरक्षा व वाहतूक व्यवस्थेची पाहणी.
Nashik Kumbh Mela

Nashik Kumbh Mela

sakal 

नरेश हाळणोर; सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी येणाऱ्या साधू-महंतांसाठी तपोवनात साधुग्राम वसविले जाणार आहे. त्या अनुषंगाने तपोवनातील कायदा व सुव्यवस्था, सुरक्षितता, वाहतूक व्यवस्थेचा आढावा घेण्यात आल्यानंतर पोलिसांना नियंत्रण मिळविण्यासाठी आणि तपोवनात बारकाईने नजर ठेवण्यासाठी ‘तपोवन’ पोलिस चौकी कार्यान्वित केली जाणार आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
police
maharashtra
Kumbh Mela
Tapovan

Related Stories

No stories found.