Nashik Kumbh Mela : कुंभमेळ्याचा 'सेफ्टी प्लॅन' तयार; तपोवन आणि गोदाघाटावर पोलिसांची राहणार करडी नजर

नाशिक: आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी येणाऱ्या साधू-महंतांसाठी तपोवनात साधुग्राम वसविले जाणार आहे. त्या अनुषंगाने तपोवनातील कायदा व सुव्यवस्था, सुरक्षितता, वाहतूक व्यवस्थेचा आढावा घेण्यात आल्यानंतर पोलिसांना नियंत्रण मिळविण्यासाठी आणि तपोवनात बारकाईने नजर ठेवण्यासाठी ‘तपोवन’ पोलिस चौकी कार्यान्वित केली जाणार आहे. .पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांच्या आदेशान्वये सिंहस्थ कक्षाचे प्रमुख सहायक आयुक्त संदीप मिटके, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सोहन माछरे यांचे पथक नियोजन करीत आहेत. कुंभमेळ्यासाठी देशभरातील साधू-महंत दाखल होतील. त्यांच्या निवासाचे नियोजन तपोवनात उभारण्यात येणाऱ्या साधुग्राममध्ये असणार आहे. त्यामुळे या ठिकाणी मोठ्या संख्येने भाविकांची रेलचेल असणार आहे. .परिणामी, याठिकाणी कोणताही अनुचित व अघटित प्रकार घडू नये, यासाठी आयुक्तालयाच्या विशेष शाखेसह पंचवटी, आडगाव पोलिस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांनी तपोवनातील सुरक्षेसंदर्भातील आढावा घेतला. यातून, तपोवन परिसरात सक्षम पोलिस चौकी लवकरच कार्यान्वित केली जाणार आहे. गोदाघाटावरही भाविकांची गर्दी असते. त्यासाठी कपालेश्वर पोलिस चौकी होती. मात्र रामकाल पथनिर्मितीच्या कामात ती जमीनदोस्त झाली असली तरी रामकाल पथ पूर्णत्वास गेल्यानंतर ही पोलिस चौकी पुन्हा कार्यान्वित होणार आहे. .गोदाघाटाचाही आयुक्तालयाच्या सिंहस्थ कक्षाने पाहणी केली आहे. यात रामतीर्थ परिसर, गोदाघाटावरील सर्व पूल, अमृतमार्ग, रात्रीच्या वेळी रामतीर्थ परिसरातील गल्लीबोळांमध्ये सुरक्षेचा आढावा घेतला आहे. तपोवन, साधुग्राम, बटुक हनुमान परिसराचीही पाहणी केली आहे. आगामी काळात पूर्ण वेळ यंत्रण व त्वरित मदत उपलब्ध व्हावी, या हेतूने ‘तपोवन’ पोलिस चौकी कार्यान्वित करण्यात येत आहे. सध्या बाजार समिती, सरदार चौक, काट्या मारुती या प्रमुख ठिकाणांसह इतरत्र पंचवटी हद्दीत चौकी आहेत. मात्र, तपोवन चौकीमुळे सुरक्षा, कायदा-सुव्यवस्था व गुन्हेगारी नियंत्रणावर आतापासून नियंत्रण आणणे शक्य होणार आहे..Wang Bridge: धोकादायक वांग पुलावर जीवघेणी वर्दळ सुरूच; ढेबेवाडीच्या नदीपात्रातील स्थिती, बांधकाम विभागाच्या उपाययोजनाही ठरल्या फोल!.अपर महासंचालकांकडूनही आढावादरम्यान, गेल्या आठवड्यात अपर पोलिस महासंचालक कृष्ण प्रकाश यांनीही पोलिस आयुक्तालयाच्या कामकाजाचा आढावा घेतला. या वेळी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी बंदोबस्ताच्या आराखड्यासह नियोजनाचाही आढावा कृष्ण प्रकाश यांनी घेतला. बंदोबस्त, वाहतूक नियंत्रण, गर्दीच्या व्यवस्थापनासह अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसह येणाऱ्या भाविकांच्या सुरक्षिततेसाठीचे नियोजन समजूत घेतले. तसेच, आधुनिक तंत्रज्ञानाचाही वापर करण्याची सूचनाही या वेळी केली..विभागांची विभागणीशहर वाहतूक विभाग : पंचवटी, सरकारवाडा, अंबड, नाशिक रोड या प्रमुख विभागांसह सातपूर, द्वारका, एक्स्लो पॉइंट हे नव्याने अस्तित्वात आलेल्या वाहतूक शाखा. शहर गुन्हे शाखा : गुन्हे शाखा युनिट- १, गुन्हे शाखा युनिट- २, मध्यवर्ती गुन्हे शाखा, अमली पदार्थविरोधी शाखा, गुंडाविरोधी पथक शाखा यांसह अंबड गुन्हे शाखा, नाशिक रोड गुन्हे शाखा हे नव्याने अस्तित्वात आलेल्या गुन्हे शाखा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.