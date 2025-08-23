नाशिक

Chhagan Bhujbal : नाशिकच्या रस्ते कामांमध्ये मोठा घोळ; छगन भुजबळांनी चौकशीचे दिले आदेश

Public Works Department Faces Allegations of Collusion in Nashik : नाशिक येथे कुंभमेळ्याच्या तयारीचा आढावा घेताना मंत्री छगन भुजबळ यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामांमधील कथित गैरव्यवहार आणि 'क्लब टेंडरींग'ची चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
Updated on

नाशिक: राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून रस्ते कामाच्या २२७० कोटी रुपयांच्या कामांची निविदा प्रसिद्ध करताना त्यात क्लब टेंडरींग झाल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. या क्लब टेंडरींगच्या कामाची सखोल चौकशीचे निर्देश अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांना दिले. मल जलशुद्धीकरण केंद्रांच्या कामांच्या निविदांमधील कथित घोळासंदर्भात पडताळणीच्या सूचना केल्या.

