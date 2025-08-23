Chhagan Bhujbal : नाशिकच्या रस्ते कामांमध्ये मोठा घोळ; छगन भुजबळांनी चौकशीचे दिले आदेश

नाशिक: राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून रस्ते कामाच्या २२७० कोटी रुपयांच्या कामांची निविदा प्रसिद्ध करताना त्यात क्लब टेंडरींग झाल्याचा प्रकार उघड झाला आहे. या क्लब टेंडरींगच्या कामाची सखोल चौकशीचे निर्देश अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ यांनी विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांना दिले. मल जलशुद्धीकरण केंद्रांच्या कामांच्या निविदांमधील कथित घोळासंदर्भात पडताळणीच्या सूचना केल्या..नाशिक व त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा तयारी संदर्भात मंत्री भुजबळ यांनी गुरुवारी (ता. २२) आढावा घेतला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून जवळपास २२७० कोटीच्या रस्ते कामांच्या निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या. या निविदांमध्ये अनियमितता असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. निविदा प्रक्रियेत १२१ ठेकेदारांनी सहभाग घेतला. परंतु यातील काही ठराविक ठेकेदारांना कामे देण्यासाठी रिंग झाल्याचे दिसून येत आहे. .काही ठेकेदार काही कामांमध्ये पात्र होत असताना अन्य कामांमध्ये ते अपात्र ठरविले गेले. ज्या कंपन्यांचा वार्षिक टर्नओव्हर हजार कोटींच्या पुढे आहे; त्या शंभर कोटींच्या कामात अपात्र ठरल्या. परंतु त्याचं कंपन्या अन्य कामात एवढ्याच किमतीच्या निविदा प्रक्रियेत पात्र ठरविल्याने या संपूर्ण प्रकारात रिंग करून कामे मिळविल्याचा दाट संशय आहे. .सार्वजनिक बांधकाम विभागातील काही अधिकारी व त्यांचे ठेकेदाराशी लागेबांधे बदली होवूनही न्याय प्राधिकरणातून बदलीला स्थगिती मिळवत सिंहस्थाच्या करोडो रुपयांच्या कामांचे खासगीत होत असलेले वाटप या गंभीर बाबी कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणाया ठरू शकतात, अशा प्रकारच्या तक्रारी आहेत. या विरोधात ठेकेदारांच्या काही संघटनांनी आंदोलनदेखील सुरू केले आहे..Chhagan Bhujbal : सुहास कांदे यांच्या आरोपांवर भुजबळांची प्रतिक्रिया नाही; ‘नो कमेंट्स’ म्हणत चर्चा टाळली.खबरदारीच्या सूचनासार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या क्लब टेंडरींगची दखल घेत मंत्री भुजबळ यांनी यासंदर्भात चौकशी करण्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांना दिले. कुंभमेळ्याची कामे दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण करावे. दोन वर्षांपेक्षा अधिकचा कालावधी लागतील, अशी कामे टाळावे. कोठेही क्लब टेंडरींग होणार नाही याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना भुजबळ यांनी दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.