Girish Mahajan : तपोवन वृक्षतोड नाही, पुनर्रोपण होणार! नाशिक शहरात १५ हजार नवीन झाडे लागणार - गिरीश महाजन

नवीन नाशिक: आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहरात नवीन पंधरा हजार वृक्षांची लोकसहभागातून लागवड करून त्यांचे संवर्धन करण्यात येणार असल्याची माहिती कुंभमेळामंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली. बहुचर्चित पेलिकन पार्क येथे शुक्रवारी (ता. ५) दुपारी वृक्षारोपणाच्या कार्यक्रमासाठी नियोजित जागेची त्यांनी पाहणी केली. त्यावेळी ते बोलत होते..मंत्री महाजन यांनी सांगितले, की राज्य शासन पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील आहे. यास नाशिक शहराचा अपवाद नाही. पर्यावरण संवर्धनासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. त्यामुळेच तपोवन परिसरातील दहा वर्षांच्या आतील वृक्षांची तोड न करता त्यांचे पुनर्रोपण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबरोबरच नाशिक शहरात ठिकठिकाणी वृक्षारोपण करण्यात येईल. ज्यामुळे पर्यावरण संवर्धनास मदत होईल. .केवळ १० वर्षांच्या आतील १ हजार ७०० वृक्षांचे पुनर्रोपण शहरातील सिडको येथील पेलिकन पार्क, गंगापूर गाव येथील कानेटकर उद्यानासह उपलब्ध जागांच्या ठिकाणी केले जाणार आहे. यासह शहरात नवीन १५ हजार वृक्षांची लागवड शासन व लोकसहभागातून केली जाणार आहे. यात वड, पिंपळ, जांभूळ अशा अनेक देशी प्रजातींच्या वृक्षांचा समावेश असून १५ फूट वाढ झालेले हे वृक्ष हैदराबाद येथून मागविण्यात येणार आहेत. .यासाठी आवश्यक निधी सामाजिक दायित्व निधीतून (सीएसआर) खर्च करण्यात येणार आहे. या वेळी आमदार सीमा हिरे, माजी आमदार अपूर्व हिरे, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, महानगरपालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त करिष्मा नायर, प्रदीप चौधरी, शहर अभियंता संजय अग्रवाल, उप अभियंता हेमंत नांदुर्डीकर, उद्यान अधीक्षक विवेक भदाणे, उद्यान निरीक्षक प्रशांत परब यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते..दरम्यान, लवकरच सेंट्रल पार्कचे उद्घाटन आचारसंहितेच्या पूर्वी करण्यात येईल. लेझर शो तसेच तसेच चला हवा येऊ द्या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून लोकार्पण सोहळा लवकरात लवकर पार पडेल, माजी नगरसेवक मुकेश शहाणे यांनी सांगितले.