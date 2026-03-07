Nashik Road Works : नाशिककरांना दिलासा! नव्या रस्त्यांवर पुढील २ वर्षे खोदाईला 'नो एन्ट्री'; आयुक्तांचा कडक पवित्रा

नाशिक: सिंहस्थाच्या पार्श्वभूमीवर शहरात २८ महत्त्वाच्या रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. ते रस्ते वगळता अन्य ठिकाणी महाराष्ट्र नॅचरल गॅस कंपनीसह (एमएनजीएल) अन्य कुठल्याही एजन्सीला रस्ते फोडण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. रस्त्यांचे काम पूर्ण झाल्यावर दोन वर्षे तोडफोडीवर बंदी राहणार असल्याचे स्पष्टीकरण महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी दिले..महासभेत रस्त्यांवरील खड्डे व खड्ड्यांना जबाबदारी असलेल्या एमएनजीएलसह अन्य कंपन्यांना नगरसेवकांनी जबाबदार धरले. विशेष करून स्मार्टसिटी कंपनीमार्फत कामे करताना महापालिकेचा ना हरकत दाखला घेतला जात नसल्याने संताप व्यक्त करण्यात आला. त्यावर आयुक्त खत्री यांनी स्पष्टीकरण दिले. .कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने शहरात २८ प्रमुख रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आले. रस्ता तयार झाल्यानंतर पुढील १५-२० वर्षे खोदला जाऊ नये म्हणून युटिलिटी डक्ट तयार करण्याचे काम सुरू आहे. या रस्त्यांवर एमएनजीएल, बीएसएनएल, स्मार्टसिटी कंपनीची ओएफसी केबल, ड्रेनेज, पाणीपुरवठा, वीज वितरण कंपनीच्या माध्यमातून कामे सुरु आहेत..या सात एजन्सीला खोदण्याची परवानगी दिली असून, मार्चअखेर खोदाईचे काम झाल्यानंतर रस्त्यांची कामे सुरू होतील. त्यानंतर पुढील दोन वर्षे खोदाईला परवानगी दिली जाणार आहे. २८ रस्त्यांवर पुढील १५, २० वर्षे खोदाई होणार नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले. एमएनजीएलने रोड डॅमेज शुल्क अदा केले आहे. .महापालिकेकडे जमा होणारे रोड डॅमेज शुल्क याचं कामांवर खर्च करण्यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करण्यात आले आहे. रस्त्यांची कामे गुणवत्तापूर्वक होण्यासाठी खासगी संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. एजन्सीने तपासणी केल्यानंतरच देयके अदा केली जाणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले..Vasota Fort Tourism Development : वासोटा किल्ल्याचं रूप पालटलं! आता दरीच्या टोकावर उभं राहून फोटो काढणं होणार सोपं; गडावर वन विभागानं असं काय केलंय?.स्मार्ट कामांवर नाराजीस्मार्टसिटी कंपनीमार्फत शहरात विनापरवानगी कामे सुरू असल्याने त्यावर कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमंत मोरे यांनी खुलासा केला. महापालिकेसाठीच कामे सुरू असल्याने नवीन परवानगीची आवश्यकता अपेक्षित नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले. डिसेंबरअखेर स्काडा प्रकल्प पूर्ण होईल; परंतु स्काडासह पाणीपुरवठा व स्मार्ट प्रकल्पांबाबत समाधान न झाल्याने महापौर हिमगौरी आहेर-आडके यांनी स्मार्टसिटीच्या विषयावर स्वतंत्र महासभा घेण्याची घोषणा केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.