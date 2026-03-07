नाशिक

Nashik Road Works : नाशिककरांना दिलासा! नव्या रस्त्यांवर पुढील २ वर्षे खोदाईला 'नो एन्ट्री'; आयुक्तांचा कडक पवित्रा

28 Key Roads Under Construction for Kumbh Preparations : महाराष्ट्र नॅचरल गॅस कंपनीसह (एमएनजीएल) अन्य कुठल्याही एजन्सीला रस्ते फोडण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. रस्त्यांचे काम पूर्ण झाल्यावर दोन वर्षे तोडफोडीवर बंदी राहणार असल्याचे स्पष्टीकरण महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी दिले.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: सिंहस्थाच्या पार्श्‍वभूमीवर शहरात २८ महत्त्वाच्या रस्त्यांची कामे सुरू आहेत. ते रस्ते वगळता अन्य ठिकाणी महाराष्ट्र नॅचरल गॅस कंपनीसह (एमएनजीएल) अन्य कुठल्याही एजन्सीला रस्ते फोडण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. रस्त्यांचे काम पूर्ण झाल्यावर दोन वर्षे तोडफोडीवर बंदी राहणार असल्याचे स्पष्टीकरण महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी दिले.

