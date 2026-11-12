इगतपुरी : विजय पगारे : एसआयआरच्या नावाखाली मतदानाचा अधिकार हिरावण्याचा डाव - काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ :

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कुरुंगवाडी (ता. इगतपुरी) : येथे संविधान बचाव अभियानांतर्गत चौपाल ग्रामसभेत मार्गदर्शन करताना हर्षवर्धन सपकाळ. शेजारी राजाराम पानगव्हाणे, भारत टाकेकर आदी.
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एसआयआरच्या नावाने मतदान हिरावण्याचा डाव
हर्षवर्धन सपकाळ : ‘वोट चोर, गद्दी छोड’चा कुरुंगवाडीतून शंखनाद
सकाळ वृत्तसेवा
इगतपुरी, ता.१२ : एसआयआरच्या माध्यमातून दुर्गम आदिवासी आणि शहरी भागासह गावागावात मतदारांची नावे वगळून मतदारांच्या हक्कावर प्रशासनाने गदा आणली आहे. वगळलेले नागरिक त्याच गावचे मूळ रहिवासी आहेत, त्यांचा जन्म त्याच मातीत झाला आहे तरीही त्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत. गावातील २० टक्के मतदान परस्पर कमी करणे हा एसआयआरचा खरा आणि घातक चेहरा आहे. या शब्दांत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सरकारवर आणि प्रशासनावर अतिशय आक्रमक शब्दांत हल्लाबोल केला.
श्री. सपकाळ पुढे म्हणाले, ‘या अन्यायाविरोधात ‘वोट चोर, गद्दी छोड’ आणि ‘संविधान बचाव’ अभियानाच्या माध्यमातून कुरुंगवाडी येथे ग्रामसभा पार पडली आहे. या अभियानात पूर्ण ताकदीने सहभागी होण्याचा एकमुखी ठराव येथील ग्रामस्थांनी केला असून, संपूर्ण गाव काँग्रेसच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहिले आहे.
श्री. सपकाळ, महाराष्ट्र प्रभारी सिरीवेला प्रसाद आणि सहप्रभारी बी. एम. संदीप यांच्या उपस्थितीत सभा झाली. काँग्रेस नेते लकी जाधव, तालुकाध्यक्ष रामदास धांडे, जिल्हा सरचिटणीस आकाश पारख यांनी संयोजन केले. सरपंच गोपाळ सावंत, पिंटू सावंत, शंकर सावंत यांनी ग्रामस्थांच्या भावना प्रभावीपणे मांडल्या.
हर्षवर्धन सपकाळ यांनी भाजपवर टीका करताना देशातील नागरिकांचे हक्क आणि स्वातंत्र्य हिरावून घेऊन त्यांना पुन्हा एकदा गुलाम बनवण्याचे मोठे षड्यंत्र रचले जात आहे. देशाची संपत्ती आणि जमिनी उद्योगपतींच्या घशात घातल्या जात आहेत. आदिवासींची मूलनिवासी ओळख पुसून टाकण्याचा आणि त्यांची संस्कृती नष्ट करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. प्रदेश नेते राजाराम पानगव्हाणे, जिल्हाध्यक्ष भारत टाकेकर आदी उपस्थित होते.
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