नाशिक

Nashik : सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वी त्र्यंबकेश्वरमध्ये मोठी तयारी! पेशवेकालीन कुशावर्त तीर्थातील तुटलेल्या पायऱ्या-दगड बदलणार, 18 कोटींचा प्रकल्प नेमका आहे तरी काय?

Kushavarta Tirth Restoration Work Accelerates Ahead of Kumbh Mela : सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वी त्र्यंबकेश्वरच्या कुशावर्त तीर्थात संवर्धन, पायऱ्यांची दुरुस्ती आणि पाणी शुद्धीकरणाची मोठी कामे सुरू आहेत.
Trimbakeshwar Kushavarta water purification project

Trimbakeshwar Kushavarta water purification project

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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त्र्यंबकेश्वर : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर कुशावर्त तीर्थाच्या संवर्धन आणि सुशोभीकरणाच्या कामांना गती देण्यात आली आहे. कुशावर्त तीर्थातील तुटलेल्या पायऱ्या तसेच खराब झालेले दगड बदलण्याचे (Kushavarta Tirth Trimbakeshwar) काम हाती घेण्यात आले असून पुरातत्त्व विभागाने यासाठी सुमारे २ कोटी ३२ लाख रुपयांची निविदा काढली आहे. सध्या संबंधित कामाचे मोजमाप आणि पाहणी सुरू आहे.

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