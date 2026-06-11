Nashik : सिंहस्थ कुंभमेळ्यापूर्वी त्र्यंबकेश्वरमध्ये मोठी तयारी! पेशवेकालीन कुशावर्त तीर्थातील तुटलेल्या पायऱ्या-दगड बदलणार, 18 कोटींचा प्रकल्प नेमका आहे तरी काय?

त्र्यंबकेश्वर : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर कुशावर्त तीर्थाच्या संवर्धन आणि सुशोभीकरणाच्या कामांना गती देण्यात आली आहे. कुशावर्त तीर्थातील तुटलेल्या पायऱ्या तसेच खराब झालेले दगड बदलण्याचे (Kushavarta Tirth Trimbakeshwar) काम हाती घेण्यात आले असून पुरातत्त्व विभागाने यासाठी सुमारे २ कोटी ३२ लाख रुपयांची निविदा काढली आहे. सध्या संबंधित कामाचे मोजमाप आणि पाहणी सुरू आहे..कुंभमेळा कालावधीत कुशावर्त तीर्थातील पाणी सतत स्वच्छ राहावे यासाठी कुंभमेळा प्राधिकरण आणि विश्वनाथ फाउंडेशन यांच्या समन्वयातून सुमारे १८ कोटी रुपयांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पामुळे तीर्थातील पाणी चोवीस तास स्वच्छ ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे..त्र्यंबकेश्वरमध्ये गेल्या महिनाभरापासून भाविकांची मोठी गर्दी होत आहे. पुढील काही दिवसांत गर्दी कमी होण्याची शक्यता असली तरी कुशावर्तातील पाण्याचा प्रवाह मर्यादित असल्याने भाविकांना स्नानासाठी काहीवेळा प्रतीक्षा करावी लागते. गर्दी वाढल्यास पाण्याच्या गुणवत्तेवरही परिणाम होत असल्याची बाब समोर आली आहे..Bhayandar Explosive Shell Discovery : उत्तनच्या जमिनीत कित्येक वर्षांपासून गाडलं होतं 'ते' रहस्य; पोर्तुगीज काळ की महायुद्ध? नक्की काय सापडलं?.या पार्श्वभूमीवर कुंभमेळ्याच्या आधीच तीर्थक्षेत्रातील पायाभूत सुविधा सक्षम करण्यावर भर दिला जात आहे. तुटलेल्या दगडांना क्रमांक देऊन त्यांची नोंद करण्यात येत असून मूळ वास्तुरचनेला धक्का न लावता दुरुस्तीचे काम करण्यात येणार आहे. हे काम मे. सवाना हेरिटेज कंपनीकडे सोपविण्यात आल्याची माहिती मिळाली..पेशव्यांचे सरदार पारनेरकर यांनी उभारलेले कुशावर्त तीर्थ हे गोदावरी नदीच्या उगमाशी संबंधित अत्यंत पवित्र आणि ऐतिहासिक स्थळ मानले जाते. अमृतस्नानाचे प्रमुख केंद्र म्हणून ओळख असलेल्या या तीर्थाला साधू-महंतांसह लाखो भाविकांची श्रद्धा लाभलेली आहे. त्यामुळे कुंभमेळ्यापूर्वी होणाऱ्या दुरुस्ती आणि संवर्धनाच्या कामांकडे भाविकांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.