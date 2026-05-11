नाशिक - सिंहस्थ कुंभमेळ्यात धार्मिक महत्त्व असलेल्या त्र्यंबकेश्वर येथील कुशावर्त कुंडातील पाणी स्वच्छ, निर्मळ आणि निर्जंतुक करण्यासाठी कुंभमेळा प्राधिकरणाने विश्वराज फाउंडेशनसोबत करार केला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नाशिकमध्ये बुधवारी (ता. ६) झालेल्या कुंभ उद्योग संगम व नाशिक जिल्हा गुंतवणूक परिषदेत प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह व फाउंडेशनचे संचालक सारंग लखानी यांनी कराराचे आदान-प्रदान केले..विश्वराज एन्व्हायरोमेंटचे संचालक सारंग लखानी म्हणाले, की भारतात पाणी केवळ गरज नसून ती श्रद्धा आणि संस्कृतीशी जोडलेली आहे. या उपक्रमाद्वारे आम्ही स्वच्छ पाण्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासोबतच धार्मिक अनुभवाचे पावित्र्य जपण्यास मदत करत आहोत. ही भागीदारी शाश्वतता आणि सांस्कृतिक जतनासाठी आमची बांधिलकी बळकट करते. यावेळी उद्योगमंत्री उदय सामंत, कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन, शिक्षणमंत्री दादा भुसे, प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण गेडाम, आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री आदी उपस्थित होते..सांडपाणी व्यवस्थापनावर कंपनीचा भरविश्वराज एन्व्हायरोमेंट ही जलपुरवठा आणि सांडपाणी व्यवस्थापनातील प्रमुख कंपनी असून, सांडपाण्याच्या औद्योगिक पुनर्वापरावर तिचा भर आहे. नागपूर येथे देशातील पहिला चोवीस तास पाणीपुरवठा प्रकल्प आणि सर्वात मोठा सांडपाणी पुनर्वापर प्रकल्प या कंपनीने विकसित केला आहे. कंपनीकडे ५४० क्षमतेचा पुनर्वापर पोर्टफोलिओ आणि २ हजार क्षमतेचे ३० वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट्स आहेत. सुमारे ९ हजार ९०० किलोमीटरचे पाइपलाइन नेटवर्क असलेल्या या कंपनीला जागतिक स्तरावर टॉप ५० प्रायव्हेट वॉटर ऑपरेटर्स यादीत २४ वा क्रमांक मिळाला आहे.