Kumar Ambuj : हिंदी कवी कुमार अंबुज यांना यंदाचा कुसुमाग्रज राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार

नाशिक: यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातर्फे दिल्या जाणाऱ्या कुसुमाग्रज राष्ट्रीय साहित्य पुरस्काराची घोषणा करण्यात आली आहे. या प्रतिष्ठित पुरस्कारासाठी हिंदी कवी कुमार अंबुज यांची निवड करण्यात आली आहे. .पुरस्कार वितरण समारंभ बुधवारी (ता. २४) सायंकाळी सहाला गंगापूर रोडवरील कुसुमाग्रज स्मारक येथे होणार असून, विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजीव सोनवणे यांच्या हस्ते हा पुरस्कार प्रदान केला जाईल..२०१० पासून सुरू झालेला हा पुरस्कार विद्यापीठाच्या कुसुमाग्रज अध्यासनामार्फत दर वर्षी एका निवडक अमराठी कवीला दिला जातो. या पुरस्कारात रोख एक लाख रुपये, मानचिन्ह व मानपत्राचा समावेश आहे. यापूर्वी कवी चंद्रकांत देवताले (हिंदी), के. सच्चिदानंदन (मल्याळम), सीतांशू यशश्चंद्र (गुजराती), सुरजीत पातर (पंजाबी), टेमसुला आओ (इंग्रजी), विष्णू खरे (हिंदी), एच. एस. शिवप्रकाश (कन्नड), अमिताभ गुप्ता (बंगाली), नीलिमकुमार (आसामी) या दिग्गजांना या पुरस्काराने गौरविण्यात आले आहे..यंदाच्या पुरस्कारासाठी निवड समितीने एकमताने कुमार अंबुज यांच्या नावाची शिफारस केली. या समितीत कवी व अनुवादक प्रा. चंद्रकांत पाटील, डॉ. गोरख थोरात, डॉ. राजशेखर शिंदे यांचा समावेश होता, तर समितीचे समन्वयक म्हणून कुसुमाग्रज अध्यासनाचे प्रमुख डॉ. दिलीप धोंडगे यांनी काम पहिले. ही माहिती विद्यापीठाचे कुलसचिव दिलीप भरड यांनी दिली..Nashik District Court : नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नूतन इमारतीचे लोकार्पण २७ सप्टेंबरला.कवी कुमार अंबुज यांच्याविषयी...मध्य प्रदेशातील गुना येथील कवी कुमार अंबुज हे नव्वदनंतरच्या पिढीतील दमदार कवी, कथालेखक व समीक्षक म्हणून सुपरिचित आहेत. त्यांची ओळख प्रामुख्याने कवी म्हणून अधिक ठळक आहे. त्यांच्या पाच काव्यसंग्रहांसह कवितांचे एक संकलन व संपादन प्रकाशित झाले आहे. यापूर्वी त्यांना मध्य प्रदेश साहित्य अकादमीसह अनेक पुरस्कारांनी गौरविण्यात आले आहे.