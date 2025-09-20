नाशिक

Kumar Ambuj : हिंदी कवी कुमार अंबुज यांना यंदाचा कुसुमाग्रज राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार

Announcement of Kusumagraj National Literary Award 2025 : कविश्रेष्ठ कुसुमाग्रज यांच्या नावाने यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातर्फे दिला जाणारा यंदाचा 'कुसुमाग्रज राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार' हिंदी कवी कुमार अंबुज यांना जाहीर.
Kumar Ambuj

Kumar Ambuj

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातर्फे दिल्या जाणाऱ्या कुसुमाग्रज राष्ट्रीय साहित्य पुरस्काराची घोषणा करण्यात आली आहे. या प्रतिष्ठित पुरस्कारासाठी हिंदी कवी कुमार अंबुज यांची निवड करण्यात आली आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
award
National Award

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com